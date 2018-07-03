Прогноз погоды на 4 июля: впереди только тепло, хотя на Западе возможны небольшие осадки
Погода в среду, 4 июля, продолжит поднимать настроение вместе с отметкой термометра. Наконец лето уверенно возвращается, даря комфортную температуру воздуха +25 градусов. И только на Западе и Севере страны возможны небольшие осадки.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Так, мы начинаем нагреваться. 4-го июля все холодные пробелы постепенно заполнятся и в течение среды в Украине +23...+28 градусов. Дожди, небольшие и локальные, еще возможны на Западе, Севере и в Винницкой области. Остальная территория – сухо, малооблачно, солнечно,
– пишет Наталья Диденко.
В столице также не ожидается существенных осадков, хотя в отдельных районах они возможны. В целом будет сухо и солнечно, а столбик термометра будет показывать приятные +25 градусов.
По сообщениям Украинского Гидрометцентра средняя температура по Украине 4 июля будет такой: на Западе +22...+26 градусов, на Востоке +23...+28, на Севере +21...+25, на Юге страны +26...+29 градусов, а в центральной части столбик термометра будет указывать +22...+25 градусов.
Скорость ветра в среднем от 5 до 10 метров в секунду.
Прогноз погоды на среду, 4 июля, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +22...+24
Винница – +24...+26
Одесса – +26...+28
Николаев – +27...+29
Херсон – +26...+28
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +21...+23
Сумы – +21...+23
Полтава – +23...+25
Днепр – +25...+27
Запорожье – +25...+27
Донецк – +25...+27
Луганск – +26...+28
Харьков – +23...+25
Киев – +22...+24
Прогноз погоды на среду, 4 июля, от Укргидрометцентра