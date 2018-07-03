17:46
3 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
20°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 15°C
  • пятница
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Куда исчез Путин. Тростниковое чудо России
Вєсті Кремля
21:30, 2 июля
Вести.UA. Азаров беднеет на глазах. Праздничные трусы Ляшко
Вєсті.UA
20:49, 2 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Прогноз погоды на 4 июля: впереди только тепло, хотя на Западе возможны небольшие осадки

45 Читати новину українською
Прогноз погоды 4 июля
Прогноз погоды 4 июля / Aleksandr Eremin

Погода в среду, 4 июля, продолжит поднимать настроение вместе с отметкой термометра. Наконец лето уверенно возвращается, даря комфортную температуру воздуха +25 градусов. И только на Западе и Севере страны возможны небольшие осадки.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте также: Начало июля в Киеве бьет рекорды и напоминает конец сентября

Так, мы начинаем нагреваться. 4-го июля все холодные пробелы постепенно заполнятся и в течение среды в Украине +23...+28 градусов. Дожди, небольшие и локальные, еще возможны на Западе, Севере и в Винницкой области. Остальная территория – сухо, малооблачно, солнечно,
– пишет Наталья Диденко.

В столице также не ожидается существенных осадков, хотя в отдельных районах они возможны. В целом будет сухо и солнечно, а столбик термометра будет показывать приятные +25 градусов.

По сообщениям Украинского Гидрометцентра средняя температура по Украине 4 июля будет такой: на Западе +22...+26 градусов, на Востоке +23...+28, на Севере +21...+25, на Юге страны +26...+29 градусов, а в центральной части столбик термометра будет указывать +22...+25 градусов.

Скорость ветра в среднем от 5 до 10 метров в секунду.

Прогноз погоды на среду, 4 июля, в городах Украины:

Ужгород –  +24...+26

Львов –  +23...+25

Ивано-Франковск –  +23...+25

Тернополь –  +22...+24

Черновцы –  +23...+25

Хмельницкий –  +22...+24

Луцк –  +22...+24

Ровно –  +22...+24

Житомир –  +22...+24

Винница – +24...+26

Одесса – +26...+28

Николаев –  +27...+29

Херсон –  +26...+28

Симферополь –  +26...+28

Кропивницкий –  +23...+25

Черкассы –  +22...+24

Чернигов –  +21...+23

Сумы –  +21...+23

Полтава –  +23...+25

Днепр – +25...+27

Запорожье –  +25...+27

Донецк – +25...+27

Луганск –  +26...+28

Харьков –  +23...+25

Киев –  +22...+24

погода в Україні, погода 4 липня, погода

Прогноз погоды на среду, 4 июля, от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
сегодня, 17:02 Название полков армии РФ украинскими городами доказывает, что враг готовится к продолжению войны
Юрій Бутусов 564
Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
сегодня, 14:58 Особливості "національного рекету" у Макіївці, або Як терористи розстрілюють підприємців
Олексій Чибісов 569
Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
сегодня, 13:10 Київ втрачає легені: в столиці вирубано 1 мільйон дерев
Олеся Пинзеник 775
Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
сегодня, 12:02 Як на зелених насадженнях відмити гроші, або як Кличко у Києві парки рахував
Михайло Поживанов 1036
Притула учил, Лоза рубил, Месси тихонечко убегал – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
сегодня, 10:01 Притула учил, Лоза рубил, Месси тихонечко убегал – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
399
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук