Прогноз погоды на 4 июля: впереди только тепло, хотя на Западе возможны небольшие осадки

Погода в среду, 4 июля, продолжит поднимать настроение вместе с отметкой термометра. Наконец лето уверенно возвращается, даря комфортную температуру воздуха +25 градусов. И только на Западе и Севере страны возможны небольшие осадки.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Так, мы начинаем нагреваться. 4-го июля все холодные пробелы постепенно заполнятся и в течение среды в Украине +23...+28 градусов. Дожди, небольшие и локальные, еще возможны на Западе, Севере и в Винницкой области. Остальная территория – сухо, малооблачно, солнечно,

– пишет Наталья Диденко.

В столице также не ожидается существенных осадков, хотя в отдельных районах они возможны. В целом будет сухо и солнечно, а столбик термометра будет показывать приятные +25 градусов.

По сообщениям Украинского Гидрометцентра средняя температура по Украине 4 июля будет такой: на Западе +22...+26 градусов, на Востоке +23...+28, на Севере +21...+25, на Юге страны +26...+29 градусов, а в центральной части столбик термометра будет указывать +22...+25 градусов.

Скорость ветра в среднем от 5 до 10 метров в секунду.

Прогноз погоды на среду, 4 июля, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +22...+24

Винница – +24...+26

Одесса – +26...+28

Николаев – +27...+29

Херсон – +26...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +21...+23

Сумы – +21...+23

Полтава – +23...+25

Днепр – +25...+27

Запорожье – +25...+27

Донецк – +25...+27

Луганск – +26...+28

Харьков – +23...+25

Киев – +22...+24

Прогноз погоды на среду, 4 июля, от Укргидрометцентра