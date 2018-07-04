Прогноз погоды на 5 июля: солнечно и тепло по всей Украине
В четверг, 5 июля, в Украину начнет возвращаться настоящая летняя погода. Так, во всех областях будет тепло и солнечно, лишь на Западе местами возможны незначительные осадки.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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У нас в четверг будет много солнца и тепла, в течение дня +24+28 градусов тепла,
– отметила синоптик.
По словам Диденко, дожди пройдут только в западных областях, "да и то локально и немного".
В северных регионах будет тепло, однако возможна увеличенная облачность. Столбики термометров поднимутся до +24+27 градусов тепла.
Теплее будет в центральных, восточных и особенно южных областях вблизи моря. Там отдыхающих порадует температура воздуха до +27+29 градусов тепла.
В Киеве завтра, 5 июля, солнечно и без существенных осадков, +25+26 градусов тепла.
Прогноз погоды на четверг, 5 июля, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир +24...+26
Винница – +25...+27
Одесса – +27...+29
Николаев – +27...+29
Херсон – +27...+29
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +24...+26
Полтава – +25...+27
Днепр – +26...+28
Запорожье – +27...+29
Донецк – +26...+28
Луганск – +26...+28
Харьков – +25...+27
Киев – +25...+27
Прогноз погоды на четверг, 5 июля, от Укргидрометцентра