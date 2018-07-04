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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Прогноз погоды на 5 июля: солнечно и тепло по всей Украине

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Прогноз погоды 5 июля
Прогноз погоды 5 июля / Фото из открытых источников

В четверг, 5 июля, в Украину начнет возвращаться настоящая летняя погода. Так, во всех областях будет тепло и солнечно, лишь на Западе местами возможны незначительные осадки.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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У нас в четверг будет много солнца и тепла, в течение дня +24+28 градусов тепла,
– отметила синоптик.

По словам Диденко, дожди пройдут только в западных областях, "да и то локально и немного".

В северных регионах будет тепло, однако возможна увеличенная облачность. Столбики термометров поднимутся до +24+27 градусов тепла.

Теплее будет в центральных, восточных и особенно южных областях вблизи моря. Там отдыхающих порадует температура воздуха до +27+29 градусов тепла.

В Киеве завтра, 5 июля, солнечно и без существенных осадков, +25+26 градусов тепла.

Прогноз погоды на четверг, 5 июля, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ровно – +24...+26

Житомир +24...+26

Винница – +25...+27

Одесса – +27...+29

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +24...+26

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +27...+29

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +25...+27

Киев – +25...+27


Прогноз погоды на четверг, 5 июля, от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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