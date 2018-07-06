Прогноз погоды на 7 июля: идеальная температура, солнечно, но не без осадков
В субботу, 7 июля, в Украине погода будет очень интересной, поскольку лето, кажется, наконец закрепилось на своих позициях, поэтому будет тепло и солнечно. Однако вместе с тем на Западе и Севере страны следует ожидать грозовые дожди.
О деталях погодных капризов можно узнать на странице синоптика Натальи Диденко в Facebook.
Читайте также: "Исторические" дожди в Японии: эвакуируют сотни тысяч людей из окрестностей Киото
Ночь на Ивана Купала ожидается теплой, +16...+21 градус. Отдельные дожди проходят по Западу и Северу. Поэтому все прыгающие через костер могут уже готовиться, увеличивая физические нагрузки в офисах и квартирах.
Завтра днем в западных и северных областях – высокая вероятность грозовых дождей плюс Полтавщина. И все,
– пишет Наталья Диденко.
В столице завтра ожидается +25+27 градусов. Будет тепло, но жары ожидать не стоит. Более того, есть вероятность локальных дождей с грозой.
По сообщениям Украинского Гидрометцентра средняя температура по Украине 7 июля будет такой: на Западе +24...+27 градусов, на Востоке +27...+31, на Севере +25...+27, на Юге страны +27...+31 градусов, а в центральной части столбик термометра указывает +25...+27 градусов.
Скорость ветра в среднем составит от 5 до 10 метров за секунду.
Прогноз погоды на субботу, 7 июля, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +24...+26
Ровно – +25...+27
Житомир +24...+26
Винница – +25...+27
Одесса – +27...+29
Николаев – +28...+30
Херсон – +29...+31
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +24...+26
Полтава – +25...+27
Днепр – +27...+29
Запорожье – +29...+31
Донецк – +27...+29
Луганск – +28...+30
Харьков – +26...+28
Киев – +25...+27
Прогноз погоды на субботу, 7 июля, от Укргидрометцентра