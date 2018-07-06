17:52
6 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
28°C 16°C
  • суббота
    26°C 17°C
  • воскресенье
    25°C 17°C
  • понедельник
    25°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Футбол без Путина. Наташи, которые спасают мир
Вєсті Кремля
22:27, 5 июля
Вести.UA. Огненная Тимошенко. Звездная война Гройсмана с контрабандой
Вєсті.UA
19:44, 5 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Прогноз погоды на 7 июля: идеальная температура, солнечно, но не без осадков

43 Читати новину українською
Прогноз погоды на 7 июля
Прогноз погоды на 7 июля

В субботу, 7 июля, в Украине погода будет очень интересной, поскольку лето, кажется, наконец закрепилось на своих позициях, поэтому будет тепло и солнечно. Однако вместе с тем на Западе и Севере страны следует ожидать грозовые дожди.

О деталях погодных капризов можно узнать на странице синоптика Натальи Диденко в Facebook.

Читайте также: "Исторические" дожди в Японии: эвакуируют сотни тысяч людей из окрестностей Киото

Ночь на Ивана Купала ожидается теплой, +16...+21 градус. Отдельные дожди проходят по Западу и Северу. Поэтому все прыгающие через костер могут уже готовиться, увеличивая физические нагрузки в офисах и квартирах.
Завтра днем в западных и северных областях – высокая вероятность грозовых дождей плюс Полтавщина. И все,
– пишет Наталья Диденко.

В столице завтра ожидается +25+27 градусов. Будет тепло, но жары ожидать не стоит. Более того, есть вероятность локальных дождей с грозой.

По сообщениям Украинского Гидрометцентра средняя температура по Украине 7 июля будет такой: на Западе +24...+27 градусов, на Востоке +27...+31, на Севере +25...+27, на Юге страны +27...+31 градусов, а в центральной части столбик термометра указывает +25...+27 градусов.

Скорость ветра в среднем составит от 5 до 10 метров за секунду.

Прогноз погоды на субботу, 7 июля, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +24...+26

Ровно – +25...+27

Житомир +24...+26

Винница – +25...+27

Одесса – +27...+29

Николаев – +28...+30

Херсон – +29...+31

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +24...+26

Полтава – +25...+27

Днепр – +27...+29

Запорожье – +29...+31

Донецк – +27...+29

Луганск – +28...+30

Харьков – +26...+28

Киев – +25...+27

погода, погода 7 липня, погода в Україні.
Прогноз погоды на субботу, 7 июля, от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
сегодня, 17:00 Гибель солдат от разрыва миномета "Молот": как Порошенко мог предотвратить трагедию?
Юрий Касьянов 392
Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
сегодня, 16:00 Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича
Сергій Лещенко 82
Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
сегодня, 15:00 Закон 6688 о блокировке сайтов недоработан: что нужно изменить в документе
Юрій Бутусов 112
Трагедия на Ровенском полигоне: какой миномет убил военнослужащих и почему это важно
сегодня, 14:22 Трагедия на Ровенском полигоне: какой миномет убил военнослужащих и почему это важно
Євгенія Мазур 1111
Ко Дню поцелуев: 7 невероятно полезных свойств для здоровья
сегодня, 14:17 Ко Дню поцелуев: 7 невероятно полезных свойств для здоровья
Настя Сукач 943
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук