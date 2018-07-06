Прогноз погоды на 7 июля: идеальная температура, солнечно, но не без осадков

В субботу, 7 июля, в Украине погода будет очень интересной, поскольку лето, кажется, наконец закрепилось на своих позициях, поэтому будет тепло и солнечно. Однако вместе с тем на Западе и Севере страны следует ожидать грозовые дожди.

О деталях погодных капризов можно узнать на странице синоптика Натальи Диденко в Facebook.

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Ночь на Ивана Купала ожидается теплой, +16...+21 градус. Отдельные дожди проходят по Западу и Северу. Поэтому все прыгающие через костер могут уже готовиться, увеличивая физические нагрузки в офисах и квартирах.

Завтра днем в западных и северных областях – высокая вероятность грозовых дождей плюс Полтавщина. И все,

– пишет Наталья Диденко.

В столице завтра ожидается +25+27 градусов. Будет тепло, но жары ожидать не стоит. Более того, есть вероятность локальных дождей с грозой.

По сообщениям Украинского Гидрометцентра средняя температура по Украине 7 июля будет такой: на Западе +24...+27 градусов, на Востоке +27...+31, на Севере +25...+27, на Юге страны +27...+31 градусов, а в центральной части столбик термометра указывает +25...+27 градусов.

Скорость ветра в среднем составит от 5 до 10 метров за секунду.

Прогноз погоды на субботу, 7 июля, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +24...+26

Ровно – +25...+27

Житомир +24...+26

Винница – +25...+27

Одесса – +27...+29

Николаев – +28...+30

Херсон – +29...+31

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +24...+26

Полтава – +25...+27

Днепр – +27...+29

Запорожье – +29...+31

Донецк – +27...+29

Луганск – +28...+30

Харьков – +26...+28

Киев – +25...+27



Прогноз погоды на субботу, 7 июля, от Укргидрометцентра