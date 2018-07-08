Прогноз погоды 9 июля: в Украине удержится жара, вероятны кратковременные дожди
Погода в Украине в понедельник, 9 июля, будет жаркой и по-настоящему летней. Почти по всей территории – вероятны кратковременные дожди.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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Периодические, локальные дожди завтра – на западе, севере и в Винницкой области. Юг, восток, большинство центра в дневные часы – Волынь, Ровенщина – без осадков,
– подчеркивает метеоролог.
По словам Диденко, в целом в Украины 9 июля температурные отметки поднимутся до +25...+30 градусов.
В частности, на востоке и юге до +33. А вот в западных регионах до +23...+27 градусов.
В Киеве воздух прогреется до +27...+28 градусов. Столицу днем может окропить кратковременный дождь с грозой.
Прогноз погоды на понедельник, 9 июля, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +22...+24
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +25...+27
Винница – +24...+26
Одесса – +28...+30
Николаев – +29...+31
Херсон – +30...+32
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +24...+26
Суммы – +23...+25
Полтава – +25...+27
Днепр – +28...+30
Запорожье – +30...+32
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +27...+29
Киев – +25...+27
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 9 июля, от Укргидрометцентра