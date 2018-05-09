Прогноз погоды на 9 мая: в Украине солнечно и жарко, только на Западе и Юге – грозы

Погода в Украине в среду, 9 мая, будет солнечной и жаркой. Кратковременные дожди пройдут в западных и южных регионах страны. Температурные показатели поднимутся до +23...+26 градусов.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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9 мая погода существенно не изменится. Будет свежим Юг, +16...+22, почти жарким Север, до +26...+29 градусов,

– прогнозирует метеоролог.

В целом в Украине 9 мая столбики термометров поднимутся до +22...+26 градусов.

Дожди с грозами наиболее вероятны в южных и западных регионах страны. К вечеру 9 мая они могут дойти до Севера и Центра. На Востоке – без существенных осадков.

В Киеве 9 мая будет жарко, синоптики прогнозируют до +28, без существенных осадков.

Прогноз погоды на среду, 9 мая, в городах Украины:

Ужгород – +24...+28

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +23...+25

Винница – +23...+25

Одесса – +21...+23

Николаев – +22...+24

Херсон – +22...+24

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +23...+25

Сумы – +23...+25

Полтава – +23...+25

Днепр – +23...+25

Запорожье +22...+24

Донецк – +22...+24

Луганск – +24...+26

Харьков – +23...+25

Киев – +23...+25



Погода в Украине на среду, 9 мая, от Укргидрометцентра