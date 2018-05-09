Прогноз погоды на 9 мая: в Украине солнечно и жарко, только на Западе и Юге – грозы
Погода в Украине в среду, 9 мая, будет солнечной и жаркой. Кратковременные дожди пройдут в западных и южных регионах страны. Температурные показатели поднимутся до +23...+26 градусов.
Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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9 мая погода существенно не изменится. Будет свежим Юг, +16...+22, почти жарким Север, до +26...+29 градусов,
– прогнозирует метеоролог.
В целом в Украине 9 мая столбики термометров поднимутся до +22...+26 градусов.
Дожди с грозами наиболее вероятны в южных и западных регионах страны. К вечеру 9 мая они могут дойти до Севера и Центра. На Востоке – без существенных осадков.
В Киеве 9 мая будет жарко, синоптики прогнозируют до +28, без существенных осадков.
Прогноз погоды на среду, 9 мая, в городах Украины:
Ужгород – +24...+28
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +23...+25
Винница – +23...+25
Одесса – +21...+23
Николаев – +22...+24
Херсон – +22...+24
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +23...+25
Сумы – +23...+25
Полтава – +23...+25
Днепр – +23...+25
Запорожье +22...+24
Донецк – +22...+24
Луганск – +24...+26
Харьков – +23...+25
Киев – +23...+25
Погода в Украине на среду, 9 мая, от Укргидрометцентра