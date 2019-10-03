Прогноз погоды на 4 октября: Украину накроют дожди, сухо только на Западе и в Крыму
Погода в Украине в пятницу, 4 октября, будет дождливой на большинстве территории страны. Так же на Западе, Севере и в большинстве центральных областей будет прохладная температура.
Пока дожди будут доминировать в центральных, северных областях и на юго-западе, сухо будет только на Западе и в Крыму. Там все обойдется облачной погодой с несмелыми каплями дождя, пишет синоптик Наталья Диденко.
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Температура воздуха поделится на метеорологические классы. На Западе, Севере, в большинстве центральных областей будет холодно, +10...+15 градусов. На остальной территории +15...+19 градусов, на юго-востоке и Востоке еще лето, +20...+25 градусов.
В Киеве пятница будет влажной с дождями и похолоданием. Днем температура воздуха снизится до +11...+12 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, октября, в городах Украины:
Ужгород – +13...+15
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +10...+12
Ровно – +11...+13
Житомир – +12...+14
Винница – +13...+15
Одесса – +15...+17
Николаев – +17...+19
Херсон – +22...+24
Симферополь – +22...+24
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +12...+14
Сумы – +14...+16
Полтава – +16...+18
Днепр – +19...+21
Запорожье +22...+24
Донецк – +22...+24
Луганск – +23...+25
Харьков – +22...+24
Киев – +11...+13