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      Прогноз погоды на 4 октября: Украину накроют дожди, сухо только на Западе и в Крыму

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      Погода 4 октября 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 4 октября: / ukrinform.ua

      Погода в Украине в пятницу, 4 октября, будет дождливой на большинстве территории страны. Так же на Западе, Севере и в большинстве центральных областей будет прохладная температура.

      Пока дожди будут доминировать в центральных, северных областях и на юго-западе, сухо будет только на Западе и в Крыму. Там все обойдется облачной погодой с несмелыми каплями дождя, пишет синоптик Наталья Диденко.

      Обратите внимание! Какой будет погода в октябре: прогноз

      Температура воздуха поделится на метеорологические классы. На Западе, Севере, в большинстве центральных областей будет холодно, +10...+15 градусов. На остальной территории +15...+19 градусов, на юго-востоке и Востоке еще лето, +20...+25 градусов.

      В Киеве пятница будет влажной с дождями и похолоданием. Днем температура воздуха снизится до +11...+12 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, октября, в городах Украины:

      Ужгород – +13...+15

      Львов – +10...+12

      Ивано-Франковск – +10...+12

      Тернополь – +11...+13

      Черновцы – +10...+12

      Хмельницкий – +10...+12

      Луцк – +10...+12

      Ровно – +11...+13

      Житомир – +12...+14

      Винница – +13...+15

      Одесса – +15...+17

      Николаев – +17...+19

      Херсон – +22...+24

      Симферополь – +22...+24

      Кропивницкий – +15...+17

      Черкассы – +12...+14

      Чернигов – +12...+14

      Сумы – +14...+16

      Полтава – +16...+18

      Днепр – +19...+21

      Запорожье +22...+24

      Донецк – +22...+24

      Луганск – +23...+25

      Харьков – +22...+24

      Киев – +11...+13

      прогноз погоди на 4 жовтня
      Прогноз погоды на пятницу 4 октября от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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