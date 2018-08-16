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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Непогода в Киеве: синоптики предупреждают о вероятности разрушительных ливней

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Погода в Киеве 16 – 19 августа – прогноз от синоптиков
Погода в Киеве 16 – 19 августа – прогноз от синоптиков / Фото из открытых источников

Атмосферный фронт, который в ночь на 16 августа вызвал мощную грозу в Киеве, остается над западными и северными областями. Погода в столице на протяжении 16 – 19 августа будет жаркой, однако сохранится высокая вероятность ливней и гроз.

По информации Укргидрометцентра, в ближайшие несколько часов в Киеве и области могут пройти сильные ливни с градом, местами – кратковременное шквалистое усиление ветра до 15 – 24 метров за секунду.

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Атмосферный фронт, сгусток которого минувшей ночью залил не просто столичные улицы, а главную улицу страны – Крещатик, остается над западными и северными областями Украины. Поэтому и с ним остается вероятность ливней и гроз в этих частях,
– отмечает украинский синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Киеве в пятницу, 17 августа, а также в выходные, 18 – 19 августа, остается вероятность грозовых дождей. Температура воздуха в столице составит +26...+28 градусов.

К слову, метеоролог показала, какой вид имело атмосферное пятно, которое вызвало мощную бурю в столице в ночь на 16 августа.

Напомним, в ночь на четверг, 16 августа, Киев накрыла мощная непогода: в столице ночью прошел сильный дождь с грозой, в результате чего значительному подтоплению подвергся ряд улиц, в частности, Крещатик. На улицах лежали поломанные ветки и поваленные деревья, вымытая грязь и мусор.

Теги: Новости Киева Непогода в Украине Погода
Источник: 24 Канал
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