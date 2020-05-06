В Киеве объявили штормовое предупреждение: столицу могут подтопить сильные дожди

В столице объявили штормовое предупреждение. Сильные дожди в Киеве пройдут 6 и 7 мая. Во время непогоды может выпасть даже месячная норма осадков.

О значительных дождях в Киеве предупреждают синоптики Укргидрометцентра. Также о подготовке к ненастью сообщают в "Киевавтодоре".

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Интенсивные осадки прогнозируют с вечера 6 мая до утра 7 мая. Менее чем за 12 часов возможно выпадение от 15 до 49 миллиметров осадков, что почти равняется месячной норме,

– говорится в сообщении.

На места, которые могут подтапливаться, объекты и бригады "Киевавтодора" выезжают заранее до начала осадков. Уже сейчас начали работу возле станции метро "Левобережная".

"Есть 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, гидроэлеваторы, мотопомпы, гидромонитры, насосные станции", – отчитываются коммунальщики.

Заметим, что непогода затронет всю Украину. Впрочем, если на Западе ожидают сильные дожди со снегом, то восточные и южные регионы поразят грозы. Постепенное улучшение погоды следует ожидать уже с 8 мая.