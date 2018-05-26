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Прогноз погоды на 27 мая: солнечно, без осадков, но на Западе возможны дожди

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Прогноз погоды в Украине на 27 мая
Прогноз погоды в Украине на 27 мая

В воскресенье, 27 мая, в Украине продолжит господствовать антициклон, в большинстве областей ожидается сухая солнечная погода. Лишь на западе страны возможны осадки и грозы.

Об этом сообщил украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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На Зеленое воскресенье, погода в Украине существенно не изменится. Преимущественно без осадков, температура воздуха днем +23 +26 градусов.

Болейте, отдыхайте, украсьте дом красивым клечением, переведите дух на выходных, оглянитесь – самые красивые дни года сейчас перед нами,
– пишет синоптик.

Прогноз погоди на воскресенье, 27 мая, в городах Украины:

Ужгород – +24...+26

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +22...+24

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +22...+24

Винница – +23...+25

Одесса – +22...+24

Николаев – +24...+26

Херсон – +24...+26

Симферополь – +23...+25

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +21...+23

Сумы – +22...+24

Полтава – +21...+23

Днепр – +22...+24

Запорожье – +22...+24

Донецк – +22...+24

Луганск – +21...+23

Харьков – +21...+23

Киев – +21...+23

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Прогноз погоды Укргидрометцентра на воскресенье, 27 мая

 

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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