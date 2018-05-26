Прогноз погоды на 27 мая: солнечно, без осадков, но на Западе возможны дожди
В воскресенье, 27 мая, в Украине продолжит господствовать антициклон, в большинстве областей ожидается сухая солнечная погода. Лишь на западе страны возможны осадки и грозы.
Об этом сообщил украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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На Зеленое воскресенье, погода в Украине существенно не изменится. Преимущественно без осадков, температура воздуха днем +23 +26 градусов.
Болейте, отдыхайте, украсьте дом красивым клечением, переведите дух на выходных, оглянитесь – самые красивые дни года сейчас перед нами,
– пишет синоптик.
Прогноз погоди на воскресенье, 27 мая, в городах Украины:
Ужгород – +24...+26
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +22...+24
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +22...+24
Винница – +23...+25
Одесса – +22...+24
Николаев – +24...+26
Херсон – +24...+26
Симферополь – +23...+25
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +21...+23
Сумы – +22...+24
Полтава – +21...+23
Днепр – +22...+24
Запорожье – +22...+24
Донецк – +22...+24
Луганск – +21...+23
Харьков – +21...+23
Киев – +21...+23
Прогноз погоды Укргидрометцентра на воскресенье, 27 мая