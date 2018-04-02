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Погода в Киеве установила антирекорд

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Холодный март
Холодный март / pixabay.com

Март 2018-го в столице стал самым холодным с начала века.

Об этом сообщили климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Также март 2018-го был на 2,6 градуса холоднее климатической нормы. Он стал первым месяцем, холоднее климатической нормы с ноября 2016 года. К этому все месяцы были теплее климатической нормы.

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Средняя температура нынешнего марта в Киеве составила – 1,9 градуса. Холоднее всего было 2 марта, когда минимальная температура опустилась до -14,7 градусов, а теплее – 27 марта, когда максимальная температура достигла +9,3 градуса.

Теги: Погода Новости Киева
Источник: 24 Канал
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