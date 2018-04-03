Погодной рекорд в Украине: в марте зафиксировано наибольшее количество осадков за 10 лет

В марте 2018 года в Украине было зафиксировано рекордное количество осадков по сравнению с аналогичным месяцем предыдущих десяти лет.

Об этом рассказала начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко, сообщает УНИАН.

"Этот март оказался одним из самых влажных за последнее десятилетие. Количество осадков за март в среднем по Украине составило 150-250% влаги", – рассказала Адаменко.

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Эксперт также сообщила, что на некоторых территориях Украины зафиксирован рекордный уровень осадков за весь период наблюдений. Так, во многих районах Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, в отдельных районах Черкасской, Полтавской, Одесской, Николаевской областей уровень осадков на 10-50 миллиметров превысил показатели, которые были зафиксированы за период наблюдений с 1961 года.

Адаменко отметила, что месячная норма осадков в марте в среднем составляет 30-40 миллиметров, а в этот март в Украине выпало 100-150 миллиметров.

К слову, март 2018 года в Киеве стал самым холодным с начала века.