Прогноз погоды на 14 августа: жара в Украине усилится
Погода в Украине во вторник, 14 августа, будет солнечной и еще более жаркой почти во всех регионах. Праздник Маковея, который отмечают именно в этот день, пройдет без осадков во всех областях, кроме Львовской.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"14 августа в Украине ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +29+34 градуса. В Киеве Маковей будет сухим солнечным и жарким, до +30+32 градусов", – говорится в сообщении синоптика.
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Диденко также сообщила, что жара в Украине продержится как минимум до пятницы, 17 августа.
"У кого длительно будет печь – юг, восток, центр – усиление пожарной опасности. Пейте побольше воды, поливайте цветы вечером и рано утром, выбросьте синтетические штаны и майки, повычесывайте котов, не забудьте про панамки малышам, не смотрите на пыль – еще будет время ее побороть, словом, встречайте жару в специальных доспехах – легкомысленных бретельках, черных очках, во льнах и шелках", – сказала синоптик.
Прогноз погоды на вторник, 14 августа, в городах Украины:
Ужгород – +31...+33
Львов – +30...+32
Ивано-Франковск – +30...+32
Тернополь – +30...+32
Черновцы – +29...+31
Хмельницкий – +30...+32
Луцк – +30...+32
Ровно – +31...+33
Житомир – +31...+33
Винница – +30...+32
Одесса – +31...+33
Николаев – +33...+35
Херсон – +32...+34
Симферополь – +31...+33
Кропивницкий – +31...+33
Черкассы – +31...+33
Чернигов – +29...+31
Сумы – +29...+31
Полтава – +31...+33
Днепр – +31...+33
Запорожье – +32...+34
Донецк – +29...+31
Луганск – +31...+33
Харьков – +30...+32
Киев – +30...+32