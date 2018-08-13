Прогноз погоды на 14 августа: жара в Украине усилится

Погода в Украине во вторник, 14 августа, будет солнечной и еще более жаркой почти во всех регионах. Праздник Маковея, который отмечают именно в этот день, пройдет без осадков во всех областях, кроме Львовской.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"14 августа в Украине ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +29+34 градуса. В Киеве Маковей будет сухим солнечным и жарким, до +30+32 градусов", – говорится в сообщении синоптика.

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Диденко также сообщила, что жара в Украине продержится как минимум до пятницы, 17 августа.

"У кого длительно будет печь – юг, восток, центр – усиление пожарной опасности. Пейте побольше воды, поливайте цветы вечером и рано утром, выбросьте синтетические штаны и майки, повычесывайте котов, не забудьте про панамки малышам, не смотрите на пыль – еще будет время ее побороть, словом, встречайте жару в специальных доспехах – легкомысленных бретельках, черных очках, во льнах и шелках", – сказала синоптик.

Прогноз погоды на вторник, 14 августа, в городах Украины:

Ужгород – +31...+33

Львов – +30...+32

Ивано-Франковск – +30...+32

Тернополь – +30...+32

Черновцы – +29...+31

Хмельницкий – +30...+32

Луцк – +30...+32

Ровно – +31...+33

Житомир – +31...+33

Винница – +30...+32

Одесса – +31...+33

Николаев – +33...+35

Херсон – +32...+34

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – +31...+33

Чернигов – +29...+31

Сумы – +29...+31

Полтава – +31...+33

Днепр – +31...+33

Запорожье – +32...+34

Донецк – +29...+31

Луганск – +31...+33

Харьков – +30...+32

Киев – +30...+32



Прогноз погоды на 14 августа от Укргидрометцентра