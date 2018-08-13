18:17
13 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
29°C 13°C
  • вторник
    32°C 19°C
  • среда
    33°C 21°C
  • четверг
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Прогноз погоды на 14 августа: жара в Украине усилится

127 Читати новину українською
Прогноз погоды в Украине на 14 августа
Прогноз погоды в Украине на 14 августа / Фото из свободных источников

Погода в Украине во вторник, 14 августа, будет солнечной и еще более жаркой почти во всех регионах. Праздник Маковея, который отмечают именно в этот день, пройдет без осадков во всех областях, кроме Львовской.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"14 августа в Украине ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +29+34 градуса. В Киеве Маковей будет сухим солнечным и жарким, до +30+32 градусов", – говорится в сообщении синоптика.

Читайте также: В Грузии посреди лета выпал снег: невероятные кадры

Диденко также сообщила, что жара в Украине продержится как минимум до пятницы, 17 августа.

"У кого длительно будет печь – юг, восток, центр – усиление пожарной опасности. Пейте побольше воды, поливайте цветы вечером и рано утром, выбросьте синтетические штаны и майки, повычесывайте котов, не забудьте про панамки малышам, не смотрите на пыль – еще будет время ее побороть, словом, встречайте жару в специальных доспехах – легкомысленных бретельках, черных очках, во льнах и шелках", – сказала синоптик.

Прогноз погоды на вторник, 14 августа, в городах Украины:

Ужгород – +31...+33

Львов – +30...+32

Ивано-Франковск – +30...+32

Тернополь – +30...+32

Черновцы – +29...+31

Хмельницкий – +30...+32

Луцк – +30...+32

Ровно – +31...+33

Житомир – +31...+33

Винница – +30...+32

Одесса – +31...+33

Николаев – +33...+35

Херсон – +32...+34

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – +31...+33

Чернигов – +29...+31

Сумы – +29...+31

Полтава – +31...+33

Днепр – +31...+33

Запорожье – +32...+34

Донецк – +29...+31

Луганск – +31...+33

Харьков – +30...+32

Киев – +30...+32

Прогноз погоди Україна 13 серпня вівторок
Прогноз погоды на 14 августа от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Жара в Украине Погода
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Порошенко признался, что подарил женщине на день рождения
 2 февраля 2016 , 02:15
Турецкая разведка похитила из Украины двух оппозиционеров
 18 июля , 12:25
Украинский нападающий Динамо перейдет в европейский клуб
 18 июля 2017 , 09:49
Новые штрафы за парковку в Киеве: мало не покажется
 18 июня , 14:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук