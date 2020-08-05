В Кривом Роге полицейские устроили погоню со стрельбой, пытаясь задержать водителя автомобиля Москвич.

В полночь 5 августа, когда авто патрульных остановилось на светофоре, в заднюю часть Toyota Prius на скорости влетел Москвич. Об этом сообщили на странице в фейсбук патрульной полиции Кривого Рога.

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Водитель Москвича после ДТП не остановился и попытался скрыться. Из-за этого полицейские устроили погоню. Однако водитель не реагировал и неоднократно нарушал ПДД, проезжая перекресток на красный свет и выезжая на встречную полосу.



Toyota Prius / Фото Фейсбук

Патрульные были вынуждены применить табельное оружие, выстрелив по колесам. Вследствие повреждений Москвич остановился, а водителя задержали.

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Также сообщается, что в тот же вечер нарушителя уже останавливал патруль, при себе у него не было прав, поэтому ему выписали штраф и отстранили от управления транспортным средством. Впрочем позже водитель Москвича не соблюдал запрет и не выполнил указания патрульных.