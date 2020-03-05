Погоня в Борисполе: водитель наехал на полицейских, а затем угрожал себя убить – фото, видео

В Борисполе из-за водителя Honda Accord полиция устроила целую спецоперацию. Дело в том, что водитель легковушки сначала наехал на милиционера, затем, нарушая правила дорожного движения, бежал от полиции. Когда же путь ему заблокировали – человек вышел из иномарки, приставил к виску пистолет и угрожал себя застрелить.

Скорее всего, такое поведение мужчины спровоцировало то, что он не является владельцем автомобиля, в котором разъезжал по городу. Как говорят в полиции, он – автовор. Об этом информирует Патрульная полиция Киевской области.

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Сотрудники полиции Киевщины проводили спецоперацию по задержанию и обезвреживанию злоумышленника, который находился в розыске. Была предварительная информация, что тот вооружен. Он пытался скрыться на автомобиле,

– рассказала "Обозревателю" сотрудница отдела коммуникации полиции Киевской области Виталия Грохольская.

Тогда дорогу водителю заблокировали, впрочем, мужчина вышел из авто и начал угрожать застрелить себя.

В конце его удалось задержать сотрудникам КОРДа.

В результате погони и стрельбы, которую устроил человек, пострадали 3 правоохранителей, механические повреждения также имеют служебные автомобили.

Спецоперация по задержанию автовора в Борисполе: видео