14:32
5 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Понты Абрамовича. Российский пост в соцсетях
      Вєсті Кремля
      22:47, 4 марта
      Вести.UA: Кива присоединился к тюльпаноциду. Гончарук-рекордсмен
      Вєсті.UA
      21:46, 4 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Погоня в Борисполе: водитель наехал на полицейских, а затем угрожал себя убить – фото, видео

      - Читати новину українською

      В Борисполе из-за водителя Honda Accord полиция устроила целую спецоперацию. Дело в том, что водитель легковушки сначала наехал на милиционера, затем, нарушая правила дорожного движения, бежал от полиции. Когда же путь ему заблокировали – человек вышел из иномарки, приставил к виску пистолет и угрожал себя застрелить.

      Скорее всего, такое поведение мужчины спровоцировало то, что он не является владельцем автомобиля, в котором разъезжал по городу. Как говорят в полиции, он – автовор. Об этом информирует Патрульная полиция Киевской области.

      Смотрите также: На ходу загорелся рейсовый автобус в Киеве: видео

      Сотрудники полиции Киевщины проводили спецоперацию по задержанию и обезвреживанию злоумышленника, который находился в розыске. Была предварительная информация, что тот вооружен. Он пытался скрыться на автомобиле,
      – рассказала "Обозревателю" сотрудница отдела коммуникации полиции Киевской области Виталия Грохольская.

      Тогда дорогу водителю заблокировали, впрочем, мужчина вышел из авто и начал угрожать застрелить себя.

      В конце его удалось задержать сотрудникам КОРДа.

      В результате погони и стрельбы, которую устроил человек, пострадали 3 правоохранителей, механические повреждения также имеют служебные автомобили.

      Спецоперация по задержанию автовора в Борисполе: видео

       

      Коронавирус в России: зафиксирован еще один случай
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Полиция Новости Борисполя Стрельба Аварии и ДТП Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:22 Уволят ли Сытника и Холодницкого: мнение эксперта
      Ірина Поліщук
      сегодня , 13:01 Фильмы марта: что посмотреть в кино в первый месяц весны
      Марта Вересюк
      сегодня , 12:16 Что я думаю о старом правительство и чего жду от нового?
      Мустафа Найєм
      3 марта , 14:24 Неудержимый одессит: очередной дальний проход покериста Ивана Шептицкого
      сегодня , 11:59 Денис Шмыгаль возглавил Кабинет министров: что о нем известно
      Наталя Боднар
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук