Пресс-служба Мукачевского пограничного отряда в комментарии 24 каналу подтвердила информацию об этом инциденте. Там рассказали детали по этому поводу.

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Что известно о стрельбе

Согласно обнародованной информации, сегодня ночью в ВИПС "Великая Паладь" младший сержант во время дежурства открыл огонь в котельной, осуществив 30 выстрелов из АК-74. Факт инцидента подтвердили в пресс-службе Мукачевского пограничного отряда.

Событие имело место. Руководством отряда по данному факту назначено служебное расследование,

– рассказали там.

Также отметили, что пострадавших или погибших в результате инцидента нет. В то же время подтвердили информацию о том, что пограничник во время службы находился в состоянии алкогольного опьянения. Предварительно, в его крови обнаружили 2,15 промилле.

К слову, в прошлом году на Закарпатье пограничник застрелил 39-летнего мужчину, пытавшегося незаконно пересечь границу. В ГБР сообщалось, что подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.