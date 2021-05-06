Пропавшего на озере Трудовое Одесской области пограничника в обед 6 апреля нашли мертвым. Его искали спасатели ГСЧС, работники водной полиции и местные жители.

Об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Сергей Дейненко. Поиски продолжались с момента, когда перевернулась лодка со служащим, с 16 часов 5 мая.

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Что известно о погибшем

Майор Константин Коняев заслужил уважение подчиненных и сослуживцев прежде всего собственными поступками. Даже в критической ситуации, когда перевернулась лодка, он координировал действия других пограничников. Благодаря этому смогли спастись 3 других служащих.

Как сообщили в МВД, поисковая операция закончилась примерно в 12:00. В ней использовали лодки, авиацию и водолазов.