Пограничники накрыли цех, который штамповал "люксовую" одежду в Одессе: фото, видео
Раньше считалось, что лучшие подделки шьют в Китае. Однако операция украинских силовиков в Одесской области полностью развеивает этот миф. Оказывается, настоящие мастера фальсификата есть и у нас.
Источник:"Граница.UA" на 24 канале
Еще несколько лет назад обнаружить подделку было очень легко. По качеству товара и правописанию.
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Теперь современное оборудование позволяет скопировать любую вещь очень искусно. А ее цена почти не отличается от оригинала. Поэтому лозунг "качественное дешевым не бывает" – сегодня уже не актуален.
Недавно в пункте пропуска "Староказачье" в Одесской области задержали автомобиль именно с таким товаром. Зачем ему все это добро – гражданин соседней Молдовы признался сразу. Говорит, планировал продать дома, а вот закупил одежду на рынке "7 километр".
Разоблачение подпольного цеха
Но выяснилось, что всю эту красоту шили не в китайском Гуанчжоу, а почти рядом. Несколько подпольных цехов, которые удалось "накрыть" пограничным оперативникам вместе прокуратурой и полицией, работали в Одесской области.
Обыски в цехе с "брендовой" одеждой: смотрите видео
Чтобы попасть в помещение, понадобилась силовая поддержка спецназовцев "Дозора".
Что удалось найти во время обыска
Увиденное – поразило масштабами. Одежду с эмблемами мировых брендов здесь клепали в порядочных масштабах. Во время обысков правоохранители нашли:
- огромное количество товара;
- швейное оборудование;
- термопрессы для нанесения логотипов;
- документацию;
- и конечно, ткань для будущих "лакшери" штанишек.
Сейчас устанавливают личности всех причастных к "элитному" производству. Владельцам законспирированного "модного дома" грозит уголовная ответственность.
Пограничники нашли одежду с эмблемами мировых брендов / Смотрите фото Госпогранслужбы
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