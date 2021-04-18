Раньше считалось, что лучшие подделки шьют в Китае. Однако операция украинских силовиков в Одесской области полностью развеивает этот миф. Оказывается, настоящие мастера фальсификата есть и у нас.

Еще несколько лет назад обнаружить подделку было очень легко. По качеству товара и правописанию.

В прошлом выпуске программы Россия стягивает оружие к границам с Украиной: пограничники готовы дать отпор агрессору

Теперь современное оборудование позволяет скопировать любую вещь очень искусно. А ее цена почти не отличается от оригинала. Поэтому лозунг "качественное дешевым не бывает" – сегодня уже не актуален.

Недавно в пункте пропуска "Староказачье" в Одесской области задержали автомобиль именно с таким товаром. Зачем ему все это добро – гражданин соседней Молдовы признался сразу. Говорит, планировал продать дома, а вот закупил одежду на рынке "7 километр".

Разоблачение подпольного цеха

Но выяснилось, что всю эту красоту шили не в китайском Гуанчжоу, а почти рядом. Несколько подпольных цехов, которые удалось "накрыть" пограничным оперативникам вместе прокуратурой и полицией, работали в Одесской области.

Обыски в цехе с "брендовой" одеждой: смотрите видео

Чтобы попасть в помещение, понадобилась силовая поддержка спецназовцев "Дозора".

Что удалось найти во время обыска

Увиденное – поразило масштабами. Одежду с эмблемами мировых брендов здесь клепали в порядочных масштабах. Во время обысков правоохранители нашли:

огромное количество товара;

швейное оборудование;

термопрессы для нанесения логотипов;

документацию;

и конечно, ткань для будущих "лакшери" штанишек.

Сейчас устанавливают личности всех причастных к "элитному" производству. Владельцам законспирированного "модного дома" грозит уголовная ответственность.

Пограничники нашли одежду с эмблемами мировых брендов / Смотрите фото Госпогранслужбы

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