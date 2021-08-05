Пострадавший сам позвонил к пограничникам Белгород-Днестровского отряда. После этого они отправились его искать.
Другое событие Отнесло в открытое море: десантник 2 часа провел в воде во время учений "Си Бриз-2021"
Поймали практически на границе
- Мужчина рассказал, что поплыл рыбачить на надувной лодке.
- Однако резко ухудшились погодные условия.
- Поэтому рыболов уже не мог справиться с управлением.
- Пограничники поплыли к нему на более устойчивом во время шторма транспортном средстве.
- Рыбака обнаружили в нескольких метрах от границы с Молдовой.
- Это было примерно в 1,5 километра от места, где мужчина вышел на воду.
- Спасенного невредимым доставили на берег.