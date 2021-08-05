Пострадавший сам позвонил к пограничникам Белгород-Днестровского отряда. После этого они отправились его искать.

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Поймали практически на границе

  • Мужчина рассказал, что поплыл рыбачить на надувной лодке.
  • Однако резко ухудшились погодные условия.
  • Поэтому рыболов уже не мог справиться с управлением.
  • Пограничники поплыли к нему на более устойчивом во время шторма транспортном средстве.
  • Рыбака обнаружили в нескольких метрах от границы с Молдовой.
  • Это было примерно в 1,5 километра от места, где мужчина вышел на воду.
  • Спасенного невредимым доставили на берег.