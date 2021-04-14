Пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу Украины и России. Им оказался гражданин другой страны, а именно Армении. Впоследствии мужчина рассказал, почему он не поехал легально.

Злоумышленника задержали военнослужащие Харьковского пограничного отряда. Это случилось ночью 13 апреля возле села Гатище.

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Пограничники задержали гражданина Армении – ему примерно 32 года (родился в 1989 году).

По словам мужчины, ему перед этим отказали в разрешении на въезд в Россию. Поэтому он решил обойти пограничные посты. Однако нелегалу это не удалось и теперь его ждет наказание.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины иностранцу грозит административная ответственность. Его дело вскоре направят в суд.