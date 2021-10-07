Об этом задержании сообщили 7 октября. Поймали "шпиона" пограничники Белгород-Днестровского отряда.

Недавно Студентка Харьковского университета из Африки притворялась итальянкой на границе

Что у него нашли

Злоумышленник пытался пересечь пункт пропуска "Паланка". Однако иностранец, вероятно, показался подозрительным, поэтому его вещи решили обыскать.

У японца нашли несколько устройств со скрытыми камерами и микро-USB разъемами. Какие предметы это были:

2 пары очков;

2 ручки;

часы.



Устройства, которые изъяли у мужчины / Фото Госпогранслужбы

Мужчину через границу все же не пропустили, а запрещенные предметы изъяли. Также об этом проинформировали компетентные органы.



Камера на ручке, которую изъяли служащие / Фото Госпогранслужбы

Другая интересная находка

22 сентября на границе задержали женщину, которая пыталась провезти снайперский прицел на Донбасс. Россиянка уверяла служащих, это рюкзак не ее. Мол, не знала, что везет через границу.

Кроме прицела там были и другие запрещенные вещи. В частности, у нее изъяли несколько 3 охотничьих ножа, запал взрывчатки, кобуру и патрон пистолета, а также наручники.