Пограничники не пустили в Украину журналиста российского оппозиционного телеканала "Дождь" Алексея Коростелева. В официальном ответе говорилось о том, что корреспондент не подтвердил цель своего визита и не имел достаточно средств для пребывания в Украине.

Об этом на сайте СМИ сообщили коллеги журналиста.

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Пограничная служба Украины отказала корреспонденту "Дождя" Алексею Коростелеву в пересечении границы. Соответствующий документ ему предъявили в киевском аэропорту "Борисполь",

– пишут в издании.

Отмечается, что официальной причиной этому стало то, что корреспондент не подтвердил цель своего визита, а также не имел с собой достаточно средств, чтобы находиться в Украине.

В СМИ отмечают, что Коростелев ехал на тренинг журналистских расследований, который организует консорциум OPEN Media Hub (совместный проект Евросоюза и Thomson Foundation). Во время прохождения паспортного контроля в "Борисполе" утром 2 июля ему сказали о необходимости пройти собеседование. После разговора у журналиста забрали паспорт.

Как пояснил Коростелев, в выданном ему документе написано, что у него нет приглашения на тренинг, хотя сам журналист отрицает такую информацию.

Тренинг, на который не пустили российского журналиста, пройдет в Киеве с 2 по 6 июля. Кроме Коростелева, в нем участвует еще одна российская журналистка, а также их коллеги из Украины, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Молдовы. По словам журналиста, проблемы при пересечении границы возникли только у него.

В "Дожде" добавляют, за последние годы Коростелев дважды ездил в Киев по редакционному заданию. На оккупированной территории Донбасса и в Крыму он не был.