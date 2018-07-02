21:17
2 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
14°C 10°C
  • вторник
    19°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Азаров беднеет на глазах. Праздничные трусы Ляшко
Вєсті.UA
20:49, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Пограничники не пустили в Украину журналиста российского оппозиционного телеканала "Дождь"

107 Читати новину українською
Пограничники не пустили в Украину журналиста российского оппозиционного телеканала "Дождь"
Пограничники не пустили в Украину журналиста российского оппозиционного телеканала "Дождь" / tvrain.ru

Пограничники не пустили в Украину журналиста российского оппозиционного телеканала "Дождь" Алексея Коростелева. В официальном ответе говорилось о том, что корреспондент не подтвердил цель своего визита и не имел достаточно средств для пребывания в Украине.

Об этом на сайте СМИ сообщили коллеги журналиста.

Читайте также: Россия хочет впарить Донбасс обратно Украине, однако уже в новом качестве, – журналист

Пограничная служба Украины отказала корреспонденту "Дождя" Алексею Коростелеву в пересечении границы. Соответствующий документ ему предъявили в киевском аэропорту "Борисполь",
– пишут в издании.

Отмечается, что официальной причиной этому стало то, что корреспондент не подтвердил цель своего визита, а также не имел с собой достаточно средств, чтобы находиться в Украине.

В СМИ отмечают, что Коростелев ехал на тренинг журналистских расследований, который организует консорциум OPEN Media Hub (совместный проект Евросоюза и Thomson Foundation). Во время прохождения паспортного контроля в "Борисполе" утром 2 июля ему сказали о необходимости пройти собеседование. После разговора у журналиста забрали паспорт.

Как пояснил Коростелев, в выданном ему документе написано, что у него нет приглашения на тренинг, хотя сам журналист отрицает такую информацию.

Тренинг, на который не пустили российского журналиста, пройдет в Киеве с 2 по 6 июля. Кроме Коростелева, в нем участвует еще одна российская журналистка, а также их коллеги из Украины, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Молдовы. По словам журналиста, проблемы при пересечении границы возникли только у него.

В "Дожде" добавляют, за последние годы Коростелев дважды ездил в Киев по редакционному заданию. На оккупированной территории Донбасса и в Крыму он не был.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Госпогранслужба журналисты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Рецепты алкогольных коктейлей: с виски, ромом, джином и мартини
сегодня, 21:00 Рецепты алкогольных коктейлей: с виски, ромом, джином и мартини
18
ТОП-5 лучших смартфонов июня
сегодня, 20:04 ТОП-5 лучших смартфонов июня
101
Как быстро приготовить вкусную еду
сегодня, 19:00 Как быстро приготовить вкусную еду
Хто вказує суддям, які рішення потрібно виносити щодо майданівців
сегодня, 18:00 Хто вказує суддям, які рішення потрібно виносити щодо майданівців
Роман Маселко 64
Когда Украина получит свою независимую православную церковь
сегодня, 17:00 Когда Украина получит свою независимую православную церковь
Семен Кабакаєв 1373
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук