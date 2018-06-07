Пограничники обнаружили тайный трубопровод, который вел на территорию России

В Волчанском районе Харьковской области пограничники обнаружили и демонтировали трубопровод, который вел на территорию России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Пограничники отдела "Волчанск" совместно с оперативниками обнаружили в 50 метрах от государственной границы трубопровод диаметром 50 миллиметров. Он был оборудован на поле, засеянном зерновыми культурами", – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Предварительно установлено, что, вероятно, трубопровод использовался для незаконного перемещения горюче-смазочных материалов через границу.

Сейчас трубопровод на территории Украины демонтирован. Проводятся дополнительные следственные действия с целью установления лиц, возможно причастных к использованию этого трубопровода.

Трубопровод обнаружили в 50 метрах от государственной границы