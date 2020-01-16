Пограничники рассказали, как за 3 тысячи евро "купить" запрет на въезд в Украину

Украинские пограничники поймали изобретательных иностранцев, которые пытались обмануть охранников границы в аэропорту "Киев". Мужчинам, которые по поддельным документам пытались попасть в Канаду, запретили въезд в Украину на 3 года.

Трое иностранцев, прибывших в Жуляны, должны были лететь в Азербайджан. Именно на полет туда они приобрели билеты, рассказали в ГПСУ.

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На самом же деле их план был довольно коварным. После посадки транзитного рейса в Украине, иностранцы вытянули спрятанные поддельные испанские паспорта и пошли на посадку на рейс в Торонто.

Впрочем украинские пограничники уличили их во время повторной проверки. Путешественники-неудачники рассказали, что ненастоящие документы приобрели в Турции за 3 тысячи евро за каждый паспорт.

Несмотря на потраченные средства, путешественникам так и не удалось добраться до Канады. Зато их привлекли к административной ответственности и на 3 года запретили въезд в Украину.