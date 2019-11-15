Пограничники задержали мужчину в рясе, которого разыскивает Интерпол

В Одесской области в пункте пропуска "Новые Трояны" пограничники задержали мужчину в церковном одеянии. Во время проверки оказалось, что его разыскивают правоохранители Сербии, а также Интерпол.

Нарушителем оказался 44-летний житель Боснии и Герцеговины, сообщили на сайте Государственной пограничной службы.

Паспорт задержанного / dpsu.gov.ua Пограничники сразу сообщили о мужчине Укрбюро Интерпола. Сейчас нарушителя для дальнейших правовых решений передали сотрудникам полиции.

Мужчина, которого разыскивает Интерпол, был в церковном одеянии / dpsu.gov.ua