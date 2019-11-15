Пограничники задержали мужчину в рясе, которого разыскивает Интерпол
В Одесской области в пункте пропуска "Новые Трояны" пограничники задержали мужчину в церковном одеянии. Во время проверки оказалось, что его разыскивают правоохранители Сербии, а также Интерпол.
Нарушителем оказался 44-летний житель Боснии и Герцеговины, сообщили на сайте Государственной пограничной службы.
Паспорт задержанного / dpsu.gov.ua
Пограничники сразу сообщили о мужчине Укрбюро Интерпола.
Сейчас нарушителя для дальнейших правовых решений передали сотрудникам полиции.
Мужчина, которого разыскивает Интерпол, был в церковном одеянии / dpsu.gov.ua
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