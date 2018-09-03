Пограничники задержали в Одессе гражданку Узбекистана, которая разыскивается за торговлю людьми

При прохождении контроля гражданкой Узбекистана сработала база Интерпола. Оказалось, что женщину разыскивают на родине с целью ареста за торговлю людьми.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

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О выявленной гражданке проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в г. Киеве, лицо передано сотрудникам Нацполиции,

– говорится в сообщении.

Добавим, что с начала года сотрудники Госпогранслужбы по базе данных Интерпола обнаружили 986 человек, которых разыскивали за совершенные ими преступления, и 136 похищенных транспортных средств.

Напомним, в субботу, 1 сентября, сумские пограничники задержали гражданина Молдовы, который в багажнике решил перевезти своего соотечественника из России через границу.