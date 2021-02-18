Трое мужчин в масках разбили молотками 10 витрин и две входные двери магазина элитной одежды Symbol. Это произошло 18 февраля в 2.50 ночи. Бутик расположен в самом центре Харькова, на площади Свободы,7, в двух шагах от университета им. Каразина. Кадры погрома выложены очевидцами в соцсетях.

По данным пресс-службы полиции, информация о происшествии зарегистрировано в районном управлении полиции в 3.10. Изъято видео с камер наблюдения, данные внесены в Единый реестр учета Харьковского районного управления полиции №3.

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За сведения о хулиганах руководство магазина обещает вознаграждение.

Так выглядит магазин в Харькове сейчас / Фото соцсети

За информацию об этих недомарадерах магазин готов выплатить вознаграждение 50 тысяч гривен. Анонимность гарантируется,

– сообщает телеграм-канал "Труха. Харьков".

О магазинах Symbol

Торговая марка Symbol представлена в четырех городах Украины: 22 бутика работают в Харькове, Днепре, Одессе, Киеве. Первые магазины сети появились в конце 90-х годов.

По данным ресурса Информатор, в январе 2019 года в Днепре на Екатеринославском бульваре бутик Symbol подожгли, в результате чего он полностью сгорел. Очевидцы сообщали, что сначала трое неизвестных разбили в магазине витрины, затем внутрь помещения был брошен коктейль Молотова.

Также этот источник сообщает, что торговая марка Symbol принадлежит Харьковской предпринимательнице Ольге Федоровой. В 2016 году во всех магазинах сети проходили обыски, связанные с фактами уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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