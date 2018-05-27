12:24
27 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 9°C
  • понедельник
    25°C 10°C
  • вторник
    23°C 15°C
  • среда
    26°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, сегодня
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Погром киосков на рынке в Киеве: члены С14 заверили, что они не причастны к инциденту

200 Читати новину українською
Погром киосков на рынке в Киеве
Погром киосков на рынке в Киеве / Громадське

В праворадикальной организации С14 заверили в том, что ее участники не причастны к погромам киосков в Киеве на рынке возле станции метро "Лесная".

Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Отметим, что 27 мая в Киеве к киоску возле станции метро "Лесная", где накануне был избит военный пенсионер, пришли представители праворадикальной организации С14. Между ними и правоохранителями вспыхнула потасовка, поскольку активисты взялись крушить киоски.

Активисты С14 не громили рынок на "Дарнике". Мы вместе с ветеранскими организациями трех районов подъехали чуть позже – на 11:15. Уже, когда события были в разгаре,
– заверили в организации.

При этом в С14 призвали воздержаться от дальнейших погромов на рынках тех, кто собирается заниматься шантажом.

С14 Київ погром кіоски сутички
Заявление членов С14

Напомним, 26 мая на киевском рынке возле станции метро "Лесная" группа иностранных торговцев одного из киосков побила военного пенсионера, который вступился за женщину с детьми. Мужчине сломали нос.

Теги: Новости Украины столкновения Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Киев в цифрах: все, что нужно знать об истории столицы
сегодня, 12:01 Киев в цифрах: все, что нужно знать об истории столицы
Євгенія Мазур 806
За що Вища рада правосуддя покарала суддю-викривача Ларису Гольник
сегодня, 11:00 За що Вища рада правосуддя покарала суддю-викривача Ларису Гольник
Роман Маселко 246
Киев или нет: насколько хорошо ты знаешь столицу? тест
сегодня, 10:03 Киев или нет: насколько хорошо ты знаешь столицу? тест
219
Великое разнообразие рабочих мест, – мнение иностранца про Украину
сегодня, 08:40 Великое разнообразие рабочих мест, – мнение иностранца про Украину
Peter Santenello 1636
26 мая, 23:47 "Реал" выиграл Лигу чемпионов в Киеве: обзор матча
Ігор Саджениця 7331
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук