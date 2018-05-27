Погром киосков на рынке в Киеве: члены С14 заверили, что они не причастны к инциденту

В праворадикальной организации С14 заверили в том, что ее участники не причастны к погромам киосков в Киеве на рынке возле станции метро "Лесная".

Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Отметим, что 27 мая в Киеве к киоску возле станции метро "Лесная", где накануне был избит военный пенсионер, пришли представители праворадикальной организации С14. Между ними и правоохранителями вспыхнула потасовка, поскольку активисты взялись крушить киоски.

Активисты С14 не громили рынок на "Дарнике". Мы вместе с ветеранскими организациями трех районов подъехали чуть позже – на 11:15. Уже, когда события были в разгаре,

– заверили в организации.

При этом в С14 призвали воздержаться от дальнейших погромов на рынках тех, кто собирается заниматься шантажом.



Заявление членов С14

Напомним, 26 мая на киевском рынке возле станции метро "Лесная" группа иностранных торговцев одного из киосков побила военного пенсионера, который вступился за женщину с детьми. Мужчине сломали нос.