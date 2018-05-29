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Погром киосков на рынке в Киеве: суд отдал одного из задержанных на поруки Билецкому

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Погром киосков на рынке в Киеве: суд отдал Мороза на поруки
Погром киосков на рынке в Киеве: суд отдал Мороза на поруки / Rbc.ua

Во вторник, 28 мая, Деснянский райсуд Киева принял решение отдать на поруки одного из трех задержанных по делу о погроме киосков на столичном рынке Павла Мороза. Так задержанного взял на поруки нардеп Андрей Белецкий.

Об этом в зале заседаний заявила судья, сообщает "РБК-Украина".

"Суд принял к Павлу Морозу 1996 года рождения, безработному и студенту применить меру пресечения в виде личного поручительства народного депутата Билецкого. При вынесении решения судом учитываются практики Европейского суда", – заявила судья.

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Добавим, что Морозу инкриминировали статью о хулиганстве и нападении на правоохранителей.

Напомним, 27 мая в Киеве к киоску возле станции метро "Лесная", где накануне был избит военный пенсионер, пришли, вероятно, представители праворадикальной организации С14. Между ними и правоохранителями вспыхнула потасовка, поскольку активисты взялись крушить киоски.

Впоследствии в организации С14 опровергли свою причастность к погромам на рынке в Киеве. В полиции же сообщили о задержании 10 участников инцидента на рынке.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Андрей Белецкий столкновения
Источник: 24 Канал
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