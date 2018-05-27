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Погром на рынке в Киеве: 10 задержанных, есть пострадавшие среди правоохранителей

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Погром на рынке в Киеве: 10 задержанных, есть пострадавшие среди правоохранителей
Погром на рынке в Киеве: 10 задержанных, есть пострадавшие среди правоохранителей / Громадское

В Киеве в результате конфликта на рынке возле станции метро "Лесная" пострадали 3 правоохранителей. В Деснянское управление полиции доставлены 10 активных участников события.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В полиции отметили, что несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей повредили торговую точку продавца, который 26 мая побил военного пенсионера и был задержан. При этом молодые люди устроили потасовку с полицейскими, в частности бросали камни.

Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь. Десять активных участников задержали и доставили в управление полиции,
– рассказал глава полиции Киева Андрей Крищенко.

"Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и те, что размещены в сети интернет, поэтому действиям каждого доставленного предоставят правовую квалификацию", – добавил он.

Крищенко отметил, что следователи открыли 2 уголовных производства по статьям "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Проводятся первоочередные следственные действия.

Смотрите видео, на котором Андрей Крищенко прокомментировал погром на рынке в Киеве:

Напомним, 27 мая в Киеве к киоску возле станции метро "Лесная", где накануне был избит военный пенсионер, пришли, вероятно, представители праворадикальной организации С14. Между ними и правоохранителями вспыхнула потасовка, поскольку активисты взялись крушить киоски.

Впоследствии в организации С14 опровергли свою причастность к погромам на рынке в Киеве.

Добавим, что 26 мая на рынке возле станции метро "Лесная" в Киеве группа иностранных торговцев одного из киосков побила военного пенсионера, который вступился за женщину с детьми. Мужчине сломали нос.

Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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