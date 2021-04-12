Погрожують примусово годувати: Навального перевели до колонії
У СІЗО російському опозиціонеру Олексію Навальному погрожують, що почнуть примусово годувати. Для цього політика вже перевели з медзакладу у колонію.
Источник:твітер Олексія Навального
Опозиціонера можуть годувати примусово
Навальний оголосив про свій протест у вигляді голодування 31 березня. З того часу політик схуд на 8 кілограмів.
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Бачачи серйозність голодування, адміністрація щодня погрожує почати примусове годування. Лікаря до нього так і не пускають,
– мовиться у повідомленні.
Загалом за час перебування у колонії Навальний втратив 15 кілограмів. Зараз його вага становить 77 кілограмів.
Навальний у колонії: головне
- 24 березня юристка Ольга Михайлова, що в опозиціонера є серйозні проблеми зі здоров'ям. Так, у політика сильно боліла спина, а також "віднімало" ногу.
- Юлія Навальна повідомила, що у її чоловіка одна нога фактично стала недієздатною. За її словами, чоловіка вночі навмисно щогодини будять, і це ускладнює проблеми зі спиною. Крім того, лікаря до Навального не впускали.
- 31 березня опозиціонер оголосив голодування. Він пов'язав його з тим, що вже місяць просить про медичну допомогу, однак не отримує її.
- На початку квітня Навальний заявив про підвищену температуру тіла – 38,1 градуса, а також сухий кашель.
- 7 квітня Ольга Михайлова розповіла, що під час МРТ у Навального виявили 2 грижі.
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