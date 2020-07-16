Накануне полиция освободила бизнесмена Сергея Ткаченко из подвала, где его силой держали в течение двух недель. Правоохранители сообщили о подозрении пяти подозреваемым. Удалось также установить, кто был заказчиком похищения.

При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры пятерым людям сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы, похищении человека и вымогательстве, сообщили в фейсбуке Прокуратуры Киева.

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Что известно о задержанных

Это пятеро мужчин, которые являются жителями Киева и области, в возрасте от 41 до 54 лет. Места их проживания и транспорт уже обыскали.

Сейчас всем задержанным сообщили о подозрении. Решают вопрос об избрании им меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на взятии злоумышленников под стражу.

Следователи также устанавливают обстоятельства уголовного преступления и ищут возможных соучастников.



Полиция задержала 5 подозреваемых в похищении / Фото Прокуратуры Киева

Полиция установила заказчика

Кроме того, глава Нацполиции Игорь Клименко на брифинге заявил, что правоохранители установили заказчика преступления. Он также добавил, что пока версия о возможной причастности к похищению спецслужб иностранных государств не подтверждается.

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Что известно о похищении Сергея Ткаченко