Похищение бизнесмена в Киеве: задержали пятерых подозреваемых и установили заказчика
Накануне полиция освободила бизнесмена Сергея Ткаченко из подвала, где его силой держали в течение двух недель. Правоохранители сообщили о подозрении пяти подозреваемым. Удалось также установить, кто был заказчиком похищения.
При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры пятерым людям сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы, похищении человека и вымогательстве, сообщили в фейсбуке Прокуратуры Киева.
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Что известно о задержанных
Это пятеро мужчин, которые являются жителями Киева и области, в возрасте от 41 до 54 лет. Места их проживания и транспорт уже обыскали.
Сейчас всем задержанным сообщили о подозрении. Решают вопрос об избрании им меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на взятии злоумышленников под стражу.
Следователи также устанавливают обстоятельства уголовного преступления и ищут возможных соучастников.
Полиция задержала 5 подозреваемых в похищении / Фото Прокуратуры Киева
Полиция установила заказчика
Кроме того, глава Нацполиции Игорь Клименко на брифинге заявил, что правоохранители установили заказчика преступления. Он также добавил, что пока версия о возможной причастности к похищению спецслужб иностранных государств не подтверждается.
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Что известно о похищении Сергея Ткаченко
- Неизвестные похитили 58-летнего бизнесмена 1 июля из салона красоты в центе Киева.
- Двое мужчин вошли в помещение, застегнули наручники и вывезли Ткаченко на сером автомобиле.
- В течение двух недель его незаконно удерживали в подвальном помещении на территории Голосеевского района столицы. Мужчину пытали, требуя деньги.
- Семья бизнесмена заявляла, что его похитили российские силовики. До того он в течение нескольких лет судился с Россией за "отжатый" в Крыму бизнес. А в марте 2020 года российский суд его заочно арестовал.
- Правоохранителям удалось освободить мужчину из плена 15 июля.