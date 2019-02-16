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      Похищение и пытки: премьер Грузии рассказал о "замороженном" конфликте и дерзких действиях РФ

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      Россия пытается подорвать безопасность Черноморского региона, – премьер Грузии.
      Россия пытается подорвать безопасность Черноморского региона, – премьер Грузии. / Фото из открытых источников

      Москва пытается подорвать безопасность Черноморского бассейна, на которой сосредоточены усилия многих стран. Кроме того, россияне продолжают действовать агрессивно против Грузии – так на самом деле выглядит замороженный конфликт.

      Ситуация в Черноморском бассейне является очень важной для безопасности всей Европы и означает большой прогресс, сказал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в рамках Мюнхенской конференции, пишет Укринформ.

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      "Мы полностью сосредоточились на мирном решении всех проблем, но главная проблема заключается в том, что Россия пытается подорвать эту философию", – добавил он.

      Кроме того, премьер Грузии рассказал о ситуации в своей стране и опасности замороженных конфликтов и гибридных войн. Так, Бахтадзе отметил, что замороженность конфликта означает отсутствие прямых боевых столкновений, но россияне действуют агрессивно против Грузии.

      Примерно каждую неделю нарушаются границы и права человека, похищают людей, применяют пытки против наших граждан,
      – пояснил политик.

      Почему началась российско-грузинская война началась?
      Вооруженный конфликт возник в 2008 году между Грузией с одной стороны и Россией и сепаратистскими группировками Южной Осетии и Абхазии с другой. Независимость Грузии не устраивала Москву еще с 90-х годов. Поэтому она поддержала сепаратистов в Южной Осетии и Абхазии, провозгласивших независимость от Тбилиси. Для урегулирования конфликта – навязала соглашение, согласно которому разместила в проблемных регионах своих военных под видом миротворцев. А потом массово начала раздавать там российские паспорта.

      А летом 2008 года, когда Грузия активно размышляла над вступлением в НАТО, в Южной Осетии участились вооруженные провокации. В частности, артиллерийские обстрелы грузинских сел. Россия направила туда дополнительные силы миротворцев. В военных действиях против Грузии, кроме регулярных вооруженных сил Южной Осетии и России, принимали участие боевики из России и Абхазии. После оккупации части Грузии российскими войсками и этнических чисток грузинских сел вокруг Южной Осетии при участии международных посредников объявили прекращение огня. Согласно достигнутым договоренностям, вывод российских войск с грузинской территории должен был закончиться до 1 октября 2008 года.

      Отметим, в Мюнхене проходит 55-я конференция по безопасности. Участие в форуме принимают более 30 глав государств и правительств, более 80 министров иностранных дел и обороны, чиновники, принимающие решения, эксперты, экономисты, представители международных и общественных организаций. Завершится она 17 февраля.

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      Теги: Новости России Новости политики Чорное море Мюнхенская конференция Новости Грузии
      Источник: 24 Канал
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