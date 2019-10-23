Похищение младенца на Киевщине: в полиции рассказали детали спецоперации

Утром 23 октября неизвестная женщина похитила ребенка в поселке Коцюбинское Киевской области. После этого правоохранители ввели план-перехват. Через несколько часов похитительницу с 3-месячным мальчиком нашли в одной из квартир в Киево-Святошинском районе. Однако, злоумышленница убеждала полицейских, что это ее ребенок.

Начальник полиции Ирпеня Олег Петренко на брифинге сообщил, что после объявления плана-перехвата правоохранители задержали авто, на котором женщина с похищенным ребенком сбежала из Коцюбинского.

Важно: Нашли младенца, которого неизвестная женщина похитила на Киевщине: фото

Водитель авто оказался таксистом и выполнял заказ. Он рассказал правоохранителям, что ему поступил заказ от девушки приехать в Коцюбинское. Там к нему подошла женщина с ребенком и добавила, что это ее младенец.

Где и как нашли похитительницу с ребенком?

Таксист показал правоохранителям место, куда привез и где высадил злоумышленницу с ребенком. После этого полицейские начали поиск и обходили все квартиры в одном из жилых домов в поселке Софиевская Борщаговка.

Зайдя в одну из квартир, полицейский увидел молодую девушку и младенца, примерно трехмесячного возраста. Задал ей вопрос. Девушка сразу сообщила, что это ее ребенок, и она никому не собирается его отдавать. Вела себя подозрительно, на что сотрудники полиции сразу обратили внимание. Тогда на место происшествия привезли мать. Выяснилось, что это тот ребенок, которого разыскивали,

– рассказал Петренко.

Читайте также: В Киеве школьница на перемене выпрыгнула из окна четвертого этажа

Задержание похитительницы младенца на Киевщине: видео

Что рассказала мать ребенка?

Мать ребенка Елена была знакома с похитительницей всего один день. При знакомстве злоумышленница рассказала, что является волонтером, мамой и хочет помочь.

После того, как мальчика нашли, похитительница извинилась перед его матерью за свой поступок.

Сказала, что взяла его временно, якобы одолжила, а потом хотела вернуть. Но понимаете, там (в квартире похитительницы – 24 канал) стояли и коляска, и кроватка, все стояло. Я не знаю, мне кажется, она не хотела отдавать ребенка,

– рассказала мать младенца.



Мать с мальчиком на брифинге относительно его похищения / Фото полиции Киевщины

Что известно о похитительнице младенца?

Похитительницей 3-месячного младенца оказалась 26-летняя Анастасия Полищук из Бердичева. Женщина по образованию – воспитатель. Раньше была в АТО на Донбассе, где получила контузию. После возвращения с войны забеременела, но потеряла ребенка.

Анастасия очень хотела стать матерью, но после прерывания беременности якобы больше не могла иметь детей. Поэтому она пошла на преступление и похитила младенца.

Что нужно знать о похищении младенца: главное Похитительница утром 23 октября приехала в Коцюбинское, чтобы познакомиться с малоимущей семьей ребенка и якобы оказать им помощь. Там она встретилась с матерью ребенка, и женщины решили прогуляться по городу. В это время мать зашла в почтовое отделение и попросила неизвестную подержать ее малыша. Тогда злоумышленница и похитила 3-месячного ребенка и сбежала с ним на серой легковушке.



Полиция ввела в столице план "перехват". Через несколько часов похитительницу с 3-месячным мальчиком нашли в поселке Софиевская Борщаговка на Киевщине. Ребенок жив и невредим.



По факту похищения ребенка в полиции открыли уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Женщине грозит до 5 лет лишения свободы. 25 октября ей должны избрать меру пресечения.