Похищение младенца в Киевской области: какое наказание грозит похитительнице
Полицейские уже объявили подозрение похитительнице трехмесячного ребенка на Киевщине. Бердичивлянке Ананстасии Полищук 25 октября выберут меру пресечения.
Женщине объявили подозрение по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Об этом сообщает пресс служба Нацполиции в Киевской области.
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Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Меру пресечения женщине выберут 25 октября в помещении Ирпенского суда.
Что известно о похищении младенца?
- В Коцюбинском, на Киевщине, 23 октября женщина похитила 3-месячного ребенка у его матери. Похитительница была знакома с мамой младенца всего несколько часов, представился ей волонтеркой, которая хочет помочь материально.
- Встретившись в Коцюбинском, женщины решили прогуляться по городу. В это время мать зашла в почтовое отделение и попросила неизвестную подержать ее малыша. Тогда злоумышленница и похитила 3-месячного ребенка и скрылась с ней на серой легковушке.
- Полиция ввела в столице план "перехват". Впоследствии патрульные остановили машину похитительницы, однако ее в автомобиле не было. Водитель автомобиля, который оказался таксистом, дал показания правоохранителям.
- Через несколько часов похитительницу с 3-месячным мальчиком нашли в поселке Софиевская Борщаговка Киевской области. Ребенок жив и невредим, его передали матери.
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