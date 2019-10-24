Похищение младенца в Киевской области: какое наказание грозит похитительнице

Полицейские уже объявили подозрение похитительнице трехмесячного ребенка на Киевщине. Бердичивлянке Ананстасии Полищук 25 октября выберут меру пресечения.

Женщине объявили подозрение по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Об этом сообщает пресс служба Нацполиции в Киевской области.

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Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Меру пресечения женщине выберут 25 октября в помещении Ирпенского суда.

Что известно о похищении младенца?