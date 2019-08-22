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      Похищенная под Киевом женщина рассказала, как их с матерью планировали убить: видео

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      Одна из жертв заказного убийства под Киевом рассказала, как все произошло
      Одна из жертв заказного убийства под Киевом рассказала, как все произошло / Фото с Facebook Юлии Зайковой

      Юлия Зайкова, которую вместе с матерью похитили под Киевом, подтвердила, что в их убийство заказал ее отчим Александр Головач. Однако, благодаря спецоперации правоохранителей, трагедии удалось избежать.

      Женщина провела прямой эфир в Instagram и рассказала, как СБУ инсценировала их убийство. Так, правоохранители "похитили" женщин вечером 17 августа.

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      Нас забрали СБУ и прокуратура города Киева... Они объяснили всю ситуацию. Есть фото, голосовые доказательства о заказном убийстве, которое должно было состояться в ночь на 18 августа. Меня и мою маму заказали убить в нашем же доме, где мы проживаем. Заказчиком убийства стал мой отчим, его жена, подруга жены и ее муж, которые и были посредниками,
      – рассказала Юлия Зайкова.

      Женщина отметила, что шокирована таким поступком отчима и не понимает, почему родители впутали ее в свои разборки.

      "Самое ужасное, что это твой отец, который тебя вырастил. Как бы там не происходило у моих родителей, я не считаю, что я к чему-то причастна. Тем более, в чем виноват мой ребенок, который бы остался круглой сиротой? У него не было бы ни папы, ни мамы, ни бабушки", – добавила она.

      Юлия отметила, что пережила огромный стресс из-заз этой ситуации, и "никому такого не пожелает, это страшно".

      Что известно об "убийстве" матери и дочери под Киевом?
      Надежда Головач с дочерью Юлией Зайковой исчезли 17 августа по дороге в Киев из Броваров, где проживали. Неподалеку от столицы в лесу нашли авто Toyota с документами женщин.

      В полиции сообщили, что мать с дочерью убили по заказу бывшего мужа Надежды Головач – Александра Головача. Исполнителем преступления якобы был ранее судимый за убийства мужчина, которому Александр Головач заплатил 50 тысяч долларов.

      Мотивы заказа убийства – совместный бизнес экс-супругов в Броварах: развлекательный комплекс с саунами, мотелем, автомойкой и рестораном. Юлия Зайкова, дочь Надежды от первого брака, является совладелицей этого бизнеса.

      21 августа правоохранители сообщили, что инсценировали убийство пропавших матери и дочери, чтобы разоблачить и задержать заказчиков преступления. Так, задержали 4 подозреваемых в организации заказного убийства.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины СБУ Новости Киева Расследования Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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