Похитил 2-летнего малыша и скрывается: объявили в розыск жителя Харьковщины

В полицию Харьковщины 24 августа обратилась жительница села Двуречный Кут, которая сообщила о похищении ее сына. В этом женщина обвиняла своего сожителя.

Найти их удалось почти через неделю. Сложность поисков в полиции объяснили тем, что злоумышленник постоянно скрывается.

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Сбежал из дома на рассвете

Женщина сообщила, что злоумышленник забрал ребенка и покинул помещение примерно в 4 часа утра. Тогда 33-летнего мужчину объявили в розыск.

30 августа полиции сообщили, что подозреваемый может находиться в одном из домов города Красноград. Для проверки туда сразу направили группу реагирования патрульных. По прибытию они заметили, что разыскиваемый выпрыгнул со 2 этажа и скрылся. Поэтому его продолжают искать.

Ребенок был там

Когда правоохранители вошли в дом, они увидели похищенного ребенка. На место сразу вызвали медиков. Они забрали мальчика в больницу. Это требовалось не из-за травм, а для осмотра. Малыш был в удовлетворительном состоянии, поэтому его сразу забрала мать. Правоохранители отвезли их домой.