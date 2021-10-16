Похитила эвакуатор и устроила ДТП: в Одессе задержали психически больную женщину

В Одессе задержали 36-летнюю Мальвину Г., которая украла эвакуатор и совершила ДТП. Когда ее задержали, оказалось, что женщина находилась в розыске.

Женщина похитила эвакуатор Mitsubishi Canter 60 на улице Академика Филатова. После этого уже на улице Святослава Рихтера устроила аварию с троллейбусом.

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Однако на месте ДТП ее задержать не удалось. Правоохранители "встретили" нарушительницу уже на улице Спартаковской.

Женщину уже разыскивали

Известно, что она еще с 1 апреля 2021 года находится в розыске как психически больная. Она пропала, покинув дом или спецучреждение.

Ее уже неоднократно привлекали к административной ответственности. Все из-за управления автомобилем в нетрезвом состоянии и семейного насилия.

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