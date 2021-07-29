Инцидент случился 29 июля в 13:40. Впоследствии в городе объявили план "перехват".

Похожий случай В Киеве возле "Лыбедской" якобы избили и похитили человека: видео

Авто смогли остановить

Когда мужчину затолкали в транспорт, его повезли в неизвестном направлении. Однако правоохранители остановили Ford уже на улице Паникахи.

Там был похищенный мужчина и 4 других человек. Злоумышленники сообщили, что похищенный украл у них крупную сумму денег. Насколько это соответствует действительности – неизвестно.

Какое наказание возможно

Наиболее вероятная квалификация таких случаев – незаконное лишение свободы или похищение человека. Если правоохранители откроют уголовное производство, то виновным по соответствующей статье может грозить до 3 лет тюрьмы. Однако, следует отметить, что инцидент могут расследовать по другой статье Уголовного кодекса.

Полиция выясняет обстоятельства

СМИ "Информатор" утверждает, что информацию об этом инциденте подтвердили в патрульной полиции. Журналисты 24 канала пытались получить комментарий в Нацполиции Днепра.

Однако там только сказали, что устанавливаются обстоятельства. Также добавили, что пока не могут рассказать детали или подтвердить, что это действительно было.

Обратите внимание! 27 июля сообщили, что в Киеве будут судить 4 полицейских, которые, вероятно, похитили львовянина. Также следствие считает, что у жертвы вымогали деньги. Кроме этого, бывшие правоохранители якобы отобрали у него ценную машину.