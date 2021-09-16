Сейчас в области объявили план перехвата "Сирена". Об этом случае сообщили журналистам в полиции Одесской области.

Ранее Похитили более 800 тысяч гривен из машины: правоохранители задержали 2 львовян – видео

Разбили стекло и вытащили

Владелице автомобиля, из которого похитили деньги, примерно 38 лет (родилась в 1983 году). Она работает менеджером продовольственной фирмы.

Потерпевшая сообщила, что преступники разбили заднее стекло машины. После этого они забрали сумку и полиэтиленовый пакет с деньгами. Почему такую сумму оставили в припаркованном авто – неизвестно.

Что грозит за такое преступление

Правоохранители пытаются установить личности людей, которые причастны к совершению этого правонарушения. Сейчас идет расследование по статье о краже. Если виновных найдут, им грозит до 3 лет тюрьмы.

Похожее событие в другом городе

В Днепре 20 апреля грузовик заехал на СТО и его ограбили. Владелец авто сообщил, что у него похитили 500 тысяч гривен.

Грабители выехали с территории, где это произошло на авто, которое хорошо запомнили. Полиция сразу объявила план "Перехват", однако подозреваемых так и не нашли.