В Новокодакском районе Днепра в обед 20 апреля из грузового автомобиля похитили деньги. СМИ пишут о почти 500 тысячах гривен. Это случилось на территории СТО. Полиция объявила план "Перехват".

В полиции Днепра в комментарии 24 каналу рассказали, что об ограблении правоохранителям сообщили примерно в 12 часов. Преступление совершили на улице Даниила Галицкого.

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Что сообщили в полиции

На данный момент правоохранители пытаются установить точную сумму похищенного. Также устанавливают личности злоумышленников.

Уголовное производство по статье о краже по состоянию на 17 часов 20 апреля еще не открыли. Однако следователи планируют это сделать в ближайшее время.

Детали от СМИ

Как пишет местное СМИ "Днепр оперативный", ограбление произошло на СТО. Водитель грузового Volvo заехал на погрузку. А когда открывал кузов, услышал грохот. Мужчина увидел, как от его машины отъехали неизвестные на белом Renault Kangoo. Дверь в кабину грузовика была открыта.

В области объявили план "Перехват". Об этом рассказал охранник предприятия. По его словам автомобиль Renault заехал якобы на СТО, а через несколько минут на большой скорости уехал. Автомобиль не остановился на посту охраны. Также охранник рассказал, что на транспорте остался характерный след от цепи.

Обратите внимание! В Подольском районе Киева днем 14 апреля на улице Глубочицкой 3 неизвестных вытащили сумку с деньгами из машины BMW. Вероятно к нападению тщательно готовились, поскольку все было сделано очень быстро и "качественно".