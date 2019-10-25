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      Похитительнице младенца в Киевской области избрали меру пресечения

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      Суд взял под домашний арест похитительницу младенца в Киевской области
      Суд взял под домашний арест похитительницу младенца в Киевской области / Коллаж 24 канала

      Суд избрал меру пресечения Анастасии Полищук, которая 23 октября похитила 3-месячного младенца в поселке Коцюбинское Киевской области. Подозреваемую отправили под ночной домашний арест и обязали носить электронный браслет.

      Такое решение принял 25 октября Ирпенский городской суд Киевской области.

      Важно: Была в АТО, получила контузию: что известно о похитительнице младенца на Киевщине

      Согласно мере пресечения подозреваемая должна:

      • находиться под домашним арестом с 20 часов вечера до 8 часов утра;
      • носить электронный браслет;
      • периодически приходить к определенному служебному лицу;
      • не отлучаться из своего населенного пункта без разрешения правоохранителей;
      • сообщать следователю, суду, прокурору об изменении места жительства или работы;
      • не общаться с потерпевшими и свидетелями.

      Все эти ограничения вводятся против подозреваемой на 60 дней, то есть до 23 декабря.

      Прокуроры просили суд о применении к похитительнице меры пресечения в виде содержания под стражей.

      Отметим, по факту похищения ребенка в полиции открыли уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.

      Что известно о похищении младенца?Похитительница Анастасия Полищук утром 23 октября приехала в Коцюбинское, чтобы познакомиться с малоимущей семьей ребенка и якобы оказать им помощь. Там она встретилась с матерью ребенка и женщины решили прогуляться по городу. В это время мать зашла в почтовое отделение и попросила подержать ее малыша. Тогда злоумышленница и похитила 3-месячного ребенка и сбежала с ним на серой легковушке.

      Полиция ввела в столице план "перехват". Через несколько часов похитительницу с 3-месячным мальчиком нашли в поселке Софиевская Борщаговка на Киевщине. Ребенок жив и невредим.

      Анастасия пошла на преступление и выкрала младенца, потому что очень хотела стать матерью. Раньше она была беременна, но прервала беременность и якобы больше не могла иметь детей.

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминальные новости Решение суда Дети и несовершеннолетние
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