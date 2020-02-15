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      Похлопал по плечу пограничника и сел в тюрьму: в Египте британца обвинили в домогательстве

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      Тони Камоччио / facebook.com/helpfreetonycamoccio

      В аэропорту египетского города Хургада задержали британского туриста Тони Камоччио за обвинения в сексуальном домогательстве к сотруднику аэропорта. Семья мужчины утверждает, что Тони только похлопал пограничника по плечу.

      Об этом сообщает британское издание The Guardian. Мужчину задержали в январе 2020 года, когда он проходил пограничный контроль в аэропорту. Сотрудник службы безопасности обыскал Тони, как и других туристов, после чего британец похлопал его по плечу.

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      Что известно о скандале с задержанием Тони Камоччио

      Тони Камоччио обвинили в сексуальных жестах к сотруднику службы безопасности. В аэропорту заявили, что это подтверждают записи с камер видеонаблюдения.

      В аэропорту отклонили запрос на просмотр видео с камер из-за того, что "информация засекречена". Видео не позволили посмотреть и семье Камоччио.

      Сначала египетские прокуроры задержали британца на 4 дня, но потом продлили пребывание под стражей на 15 дней. Его семья заявила, что правоохранители официально не выдвинули подозрение. Также в семье добавили, что в полиции не ищут доказательств для очистки имени Тони.

      В МИД Британии заявили, что контактируют с задержанным мужчиной, его семьей и египетскими властями.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Курьезные новости Великобритания Египет Секс-скандал Туристический бизнес
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