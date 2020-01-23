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      Поход крымских татар на Крым: оккупанты не на шутку обеспокоились и высказали угрозы

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      Оккупанты ответили на планы Меджлиса организовать массовое шествие на Крым / Соцсети

      Оккупанты и коллаборанты Крыма отреагировали на идею крымских татар провести шествие на полуостров. В частности, они отметили, что все прекратят жестко и собираются подготовить автозаки.

      Накануне председатель Меджлиса кримскотатарского народа Рефат Чубаров, заявил что крымские татары и другие украинские активисты намерены пойти колонной на оккупированный Россией Крым. Шествие запланировано на 2 мая, а стартует оно в пункте пропуска "Чонгар".

      Подробнее! Марш достоинства в оккупированный Крым: кто примет участие в шествии и когда она состоится

      Оккупанты, со своей стороны, не замедлили с ответом по идеи украинских граждан. В частности, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов в своем фейсбуке назвал активистов "профессиональными провокаторами, которые привыкли использовать людей как расходный материал для достижения своих целей".

      "Посмотрим, чем закончится вся эта информационная шумиха. Если дело действительно дойдет до попыток незаконного пересечения границы, до попыток вторжения на российскую территорию, то такие действия, безусловно, будем пресекать жестко и в соответствии с законом", – подчеркнул оккупант.

      Также он порекомендовал украинской власти задуматься над последствиями этой, по его словам, "провокации".

      "В российском Крыму хватит сил образумить любого шантажиста", – добавил он.

      Традиционно не промолчала и бывший так называемый "прокурор Крыма" Наталья Поклонская. Колаборантка полушутя отметила, что нынешней крымской власти и жителям полуострова стоит готовиться к осаде.

      Ну, мы вас будем ждать. И после "большого" похода на Крым поможем устроить автопробег по полуострову. Для этого даже выделим праздничные автозаки и украсим их разноцветными шариками. Мы так рады вас видеть!
      – заявила Поклонская.

      Кстати! Российские оккупанты провели новые военные учения в Крыму: "уничтожали" воздушные цели

       

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      23 января
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Крымские татары Аннексия Крыма Новости Крыма
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