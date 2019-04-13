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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Поход на Европу: что пишут западные СМИ о встрече Порошенко и Зеленского с Макроном

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      Порошенко встречался с Макроном отдельно от Зеленского
      Порошенко встречался с Макроном отдельно от Зеленского / Администрация Президента Украины

      Накануне Петр Порошенко и Владимир Зеленский поочередно встретились с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Действующий украинский президент также имел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Что пишут западные медиа об этом – в материале 24 канала.

      Мировые издания сходятся во мнении, что кандидаты в президенты Украины таким образом желали продемонстрировать избирателям то, что имеют поддержку Запада. Также СМИ рассуждают – является ли встреча Меркель с Порошенко ее вмешательством в избирательную кампанию?

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      Financial Times отмечает, что двое кандидатов на пост президента Украины в стремлении укрепить доверие избирателей "перенесли" свое соперничество в ключевые европейские столицы – Париж и Берлин.

      Такая активность кандидатов показывает важность поддержки Запада для обоих, поскольку Украина все еще находится в состоянии конфликта с Россией. Именно Франция и Германия участвуют в переговорах в Нормандском формате по решению конфликта на Донбассе.

      Встречи имели дополнительную интригу, учитывая появление на международной политической арене Зеленского.

      После встречи с Макроном бывший министр финансов Украины, который консультирует Зеленского, Александр Данилюк заявил, что переговоры были "очень конструктивными". Также он добавил, что "вообще не ощущалось" то, что у Зеленского отсутствует политический опыт.

      "Мы говорили о мирных переговорах в Нормандском формате и о том, какие реформы будут приоритетными, если президентом станет Зеленский", – сказал Данилюк.

      Издание также цитирует Порошенко, который и из Берлина призвал Зеленского принять участие в дебатах: "так, чтобы украинцы могли сознательно выбрать реального, а не виртуального кандидата".

      Смотрите видео встречи команды Зеленского с Макроном:

      Deutsche Welle акцентирует именно на встрече Меркель с Порошенко. О том, что Макрон встретился с обоими кандидатами, упоминается кратко. Издание отмечает, что оба лидера европейских стран находятся в ожидании результатов второго тура выборов в Украине.

      Меркель встретилась с Порошенко, а не с его оппонентом,
      – сказано в заголовке к соответствующему материалу.

      Дальше говорится о том, что такую избирательность канцлера Германии раскритиковали. Издание цитирует одного из представителей Меркель, который отметил, что с Зеленским в Германии ни одной встречи пока не планируют.

      Сама же Меркель стремилась развеять представление о том, что она выступает за Порошенко после того, как его конкурент не был приглашен на переговоры. Канцлер объяснила это тем, что постоянно контактирует с украинским коллегой и они построили очень тесные отношения за последние несколько лет.

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      Меркель заявила, что поддерживает продолжение переговоров в Нормандском формате: "Мы должны продолжать этот путь, потому что он единственный, на котором действительно можно добиться прогресса".

      В некоторых сферах были успехи, но многое еще надо сделать во многих делах. Поэтому Германия продолжит – независимо от результатов выборов – поддерживать развитие Украины,
      – цитирует издание Меркель.

      Резюмируют материал тезисом о том, что встреча Порошенко с Меркель является посланием к его электорату и показывает, что действующий президент Украины "серьезно воспринимается в Европе и продвигает отношения с ЕС".

      Порошенко о встрече с Макроном и Меркель: смотрите видео

      The Associated Press кратко рассказывает о предпосылках встреч Макрона с Порошенко и Зеленским. Также издание показывает впечатление от переговоров каждого из участников.

      "У нас был очень конструктивный разговор. Мне было приятно познакомиться с господином Макроном", – цитирует агентство Зеленского и добавляет, что подробнее о встрече говорить он не захотел.

      Порошенко после переговоров с французским президентом в свою очередь сообщил, что "был рад встретиться с искренним другом Украины".

      Сам Макрон не сделал никаких комментариев по этому поводу.

      Порошенко і Макрон
      Порошенко назвал Макрона "искренним другом Украины"

      Al Jazeera отмечает: кандидаты в президенты Украины поехали в Париж и Берлин, чтобы получить международную поддержку за 9 дней до второго тура голосования.

      Макрон впервые принял Зеленского, политического новичка, который намерен стать шестым президентом Украины. После переговоров с ним Макрон встретился и с Порошенко, который в тот же день имел встречу с Меркель в Берлине.

      Ожидалось, что Зеленский с Макроном обсудят пятилетнюю войну на востоке Украины с сепаратистами, которых поддерживает Россия.

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      "Очень круто", – цитирует агентство впечатление Зеленского от встречи.

      Он добавил, что с Макроном "говорили о жизни, о главных вещах, о прекращении войны на Донбассе".

      Не оставили без внимания здесь и встречу Порошенко с Меркель, которую также упрекнули в поддержке действующего президента Украины.

      "Я думаю, важно, что мы продолжаем обсуждать вопросы безопасности в Украине, даже в то время, когда проиходят выборы", – цитирует Al Jazeera Меркель, которая таким образом объясняет эти переговоры.

      Сам Порошенко журналистам в Берлине сказал, что "у нас есть политики, которые не являются частью политической системы, но такое также существует в других странах Европы. Украина не является исключением".

      Порошенко та Меркель
      Меркель упрекают во "вмешательстве в избирательную кампанию"

      Немецкое издание Spiegel уверяет, что встреча Меркель с Порошенко не была "обычной".

      Они за 5 лет встречались десятки раз. Но сейчас президент Украины фактически стоит перед политическим концом: канцлер принимает человека, рейтинг которого за 10 дней до второго тура выборов значительно ниже, чем у конкурента.

      Вмешивается ли Меркель таким образом в украинскую избирательную кампанию? Представитель немецкого правительства Штеффен Сейберт это отрицал. Он объяснил это тем, что оставалось много вопросов, которые лидеры стран должны были обсудить. Говорится о реализации минских соглашений, положении незаконно задержанных Россией украинских моряков, ситуации в Керченском проливе и тому подобное.

      Порошенко этим визитом показывает себя как сильного главу государства, которого уважают в Берлине. Он хочет продемонстрировать избирателям, что только он может вести Украину на Запад.

      Зеленський у Макрона
      Встреча команды Зеленского с Макроном

      Reuters пишет, что Порошенко борется за "политическое выживание" против Зеленского, который вообще неопытный в политике.

      Поддержка моего противника растет, но ему нужно раскрыть карты. Я абсолютно уверен, что моя программа лучше, моя поддержка сильна,
      – сказал действующий президент Украины в комментарии Reuters.

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      Издание отмечает, Меркель и Порошенко обсудили вопрос безопасности в Восточной Украине. Германия пообещала дополнительные 85 миллионов евро на строительство жилья для украинцев, которые вынуждены были бежать от войны в другие регионы.

      В конце текста агентство цитирует Порошенко, который поделился желанием "как-то побороться на других выборах: европейских парламентских выборах, как только Украина станет государством ЕС".

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      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко Порошенко и Зеленский Эммануэль Макрон Публикации Статьи Выборы Президента 2019 Ангела Меркель
      Источник: 24 канал
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