Поход звезды "Баварии" в культовый ресторан закончился жесткими обидами и серьезным штрафом

Немецкая "Бавария" решила оштрафовать французского полузащитника Франка Рибери. Футболист в Twiiter жестко высказался в адрес людей, которые раскритиковали его за покупку "Золотого стейка" за 1200 евро в ресторане Аблякимович Гекчен, известного как Salt Bae.

О том, что "Бавария" наложила на Рибери санкции в виде денежного штрафа, сообщил во время тренировочного сбора в Дохе спортивный директор Хасан Салихамиджич.

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"Он использовал слова, которые мы в "Баварии" считаем неприемлемыми, и Франк, как футболист и как пример для других, не должен быи их использовать. Вчера у нас состоялся долгий разговор, в рамках которого я сообщил Франку, что на него будет наложен большой денежный штраф. Он с ним согласился", – цитирует Салихамиджича официальный сайт клуба.

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Во время своего отпуска в Дубае в рамках рекламной акции Рибери был приглашен в ресторан. В СМИ появились сообщения якобы Рибери заплатил за стейк 1200 евро, что привело к оскорбленям в адрес футболиста и его семьи. В итоге Рибери выступил на защиту своей семьи, однако в жесткой форме.

"Год начался с завистливых хейтеров, которые появились на свет из-за разорванного презерватива. Е*ать ваших матерей, бабушек и весь ваш род. Я вам ничего не должен. Все, чего я добился, в первую очередь с помощью Бога, себя и людей, которые в меня верили", – написал француз в Twitter.

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