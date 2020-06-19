В Свято-Михайловском соборе в Киеве 19 июня прощаются с Алексеем Порошенко – отцом Петра Порошенко. Чтобы провести умершего в последний путь, люди начали собираться заранее.

О похоронах Алексея Порошенко пишет 5 канал. Важно Умер Алексей Порошенко: политики выражают соболезнования семье пятого президента Украины Проститься с отцом пятого президента пришли том числе и политики – коллеги Петра Порошенко. На похоронах присутствовали депутаты "Европейской солидарности": Андрей Парубий,

Артур Герасимов,

София Федина,

Яна Зинкевич. Сама погребальная процессия начнется в 12:00. Сначала похороны должены были пройти 18 июня, но их перенесли из-за суда по делу Петра Порошенко.

Люди собрались на похороны Алексея Порошенко / Фото 5 канала Кто такой Алексей Порошенко: коротко Он родился еще в 1936 году на тогдашней территории Румынии, а сейчас Одесской области. Умер он 16 июня 2020 года в Киеве.

Алексей Порошенко работал в аграрной сфере, пробовал баллотироваться в Верховную Раду, а в 1962 году у него родился второй сын – Петр Порошенко, который через 52 года станет президентом.

Носил звание заслуженного работника сельского хозяйства Украины, а также Героя Украины, ордена Ярослава Мудрого, За заслуги V степени и другие.