Церемония прощания состоялась 9 июня. Ее решили провести в национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
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Вход в помещение, где прощались с Карпеевым / Фото Суспільного
Больше о церемонии прощания
К главному корпусу вуза пришли преподаватели университета, курсанты, выпускники, а также представители власти.
Также пришел и полковник гвардии Владимир Сидоренко. Он имеет 43 года выслуги, служил в авиации Польши, Венгрии, Беларуси и на Дальнем Востоке.
Священник на церемонии прощания / Фото Суспільного
Он учился в Харьковском высшем военном авиационном училище. Карпеев вел у него тактику полетов.
И он очень скромный был. Едва мы его уговорили. И вот он нам часа два-три рассказывал, как он воевал 19-летним, на станциях громил эшелоны. Как он "работал" по танкам",
– рассказал Сидоренко.
Люди возле гроба генерал-майора авиации из Харькова / Фото Суспільного
Также на церемонии рассказали, что Михаил Карпеев с детства мечтал стать летчиком. Генерал-майора похоронили в поселке Рогань. Церемония началась в 14: 00. На ней присутствовали самые близкие для ветерана люди.
Что известно об умершем
- Мужчина родился в российском городе Чебоксары в Чувашии.
- В 1940–1941 годах учился в Свердловске в военной авиационной школе.
- Участвовал во Второй мировой войне с 1941 по 1945 год.
- За это время совершил 350 боевых вылетов.
- 110 из них были на штурмовике Ил-2.
- Ему удалось уничтожить 25 танков, 27 орудий, 40 автомобилей, 60 вагонов с техникой и войсками.
- В начале 1960 годов Михаил Карпеев возглавил учебно-летный отдел Харьковского высшего военного авиационного училища.
- С 1979 по 1993 работал старшим инженером на тракторном заводе.
- Звание генерал-майора авиации Карпееву предоставил в 2005 году президент Украины Виктор Ющенко.
- О смерти военного сообщили 7 июня.
Секретарь горсовета пришел на церемонию прощания с Карпеевым/ Фото Суспільного