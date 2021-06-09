Церемония прощания состоялась 9 июня. Ее решили провести в национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

К теме Умер Михаил Карпеев – легендарный авиатор из Харькова


Вход в помещение, где прощались с Карпеевым / Фото Суспільного

Больше о церемонии прощания

К главному корпусу вуза пришли преподаватели университета, курсанты, выпускники, а также представители власти.

Также пришел и полковник гвардии Владимир Сидоренко. Он имеет 43 года выслуги, служил в авиации Польши, Венгрии, Беларуси и на Дальнем Востоке.


Священник на церемонии прощания / Фото Суспільного

Он учился в Харьковском высшем военном авиационном училище. Карпеев вел у него тактику полетов.

И он очень скромный был. Едва мы его уговорили. И вот он нам часа два-три рассказывал, как он воевал 19-летним, на станциях громил эшелоны. Как он "работал" по танкам",
–  рассказал Сидоренко.


Люди возле гроба генерал-майора авиации из Харькова / Фото Суспільного

Также на церемонии рассказали, что Михаил Карпеев с детства мечтал стать летчиком. Генерал-майора похоронили в поселке Рогань. Церемония началась в 14: 00. На ней присутствовали самые близкие для ветерана люди.

Что известно об умершем

  • Мужчина родился в российском городе Чебоксары в Чувашии.
  • В 1940–1941 годах учился в Свердловске в военной авиационной школе.
  • Участвовал во Второй мировой войне с 1941 по 1945 год.
  • За это время совершил 350 боевых вылетов.
  • 110 из них были на штурмовике Ил-2.
  • Ему удалось уничтожить 25 танков, 27 орудий, 40 автомобилей, 60 вагонов с техникой и войсками.
  • В начале 1960 годов Михаил Карпеев возглавил учебно-летный отдел Харьковского высшего военного авиационного училища.
  • С 1979 по 1993 работал старшим инженером на тракторном заводе.
  • Звание генерал-майора авиации Карпееву предоставил в 2005 году президент Украины Виктор Ющенко.
  • О смерти военного сообщили 7 июня.


Секретарь горсовета пришел на церемонию прощания с Карпеевым/ Фото Суспільного