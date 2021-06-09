Церемония прощания состоялась 9 июня. Ее решили провести в национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

К теме Умер Михаил Карпеев – легендарный авиатор из Харькова



Вход в помещение, где прощались с Карпеевым / Фото Суспільного

Больше о церемонии прощания

К главному корпусу вуза пришли преподаватели университета, курсанты, выпускники, а также представители власти.

Также пришел и полковник гвардии Владимир Сидоренко. Он имеет 43 года выслуги, служил в авиации Польши, Венгрии, Беларуси и на Дальнем Востоке.



Священник на церемонии прощания / Фото Суспільного

Он учился в Харьковском высшем военном авиационном училище. Карпеев вел у него тактику полетов.

И он очень скромный был. Едва мы его уговорили. И вот он нам часа два-три рассказывал, как он воевал 19-летним, на станциях громил эшелоны. Как он "работал" по танкам",

– рассказал Сидоренко.



Люди возле гроба генерал-майора авиации из Харькова / Фото Суспільного

Также на церемонии рассказали, что Михаил Карпеев с детства мечтал стать летчиком. Генерал-майора похоронили в поселке Рогань. Церемония началась в 14: 00. На ней присутствовали самые близкие для ветерана люди.

Что известно об умершем

Мужчина родился в российском городе Чебоксары в Чувашии.

В 1940–1941 годах учился в Свердловске в военной авиационной школе.

Участвовал во Второй мировой войне с 1941 по 1945 год.

За это время совершил 350 боевых вылетов.

110 из них были на штурмовике Ил-2.

Ему удалось уничтожить 25 танков, 27 орудий, 40 автомобилей, 60 вагонов с техникой и войсками.

В начале 1960 годов Михаил Карпеев возглавил учебно-летный отдел Харьковского высшего военного авиационного училища.

С 1979 по 1993 работал старшим инженером на тракторном заводе.

Звание генерал-майора авиации Карпееву предоставил в 2005 году президент Украины Виктор Ющенко.

О смерти военного сообщили 7 июня.



Секретарь горсовета пришел на церемонию прощания с Карпеевым/ Фото Суспільного

Обратите внимание! В Центре культуры Министерства внутренних дел 8 июня состоялась церемония прощания с заместителем командира отдельного отряда специального назначения "Азов" Александром Павлюком. Старший лейтенант имел позывной "Чак". Он ушел из жизни в возрасте 58 лет.