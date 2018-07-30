Похороны британки, которая умерла после отравления "Новичком", пройдут при усиленных мерах

Министерство здравоохранения Великобритании обнародовало рекомендации о мерах предосторожности организаторам похорон Дон Стерджесс, которая отравилась "Новичком".

Об этом сообщает The Daily Mail.

Читайте также: Россия обвинила Лондон в ажиотаже вокруг ситуации в Солсбери

Одна из рекомендаций – гроб уже будет на месте, когда прибудут родные и друзья британки Дон Стерджесс.

Также пока неизвестно, будет ли присутствовать муж женщины, который также отравился "Новичком".

Напомним, 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

4 июля в британском городке Эймсбери, что вблизи Солсбери, в критическом состоянии в больницу в результате действия неизвестного вещества попали мужчина и женщина, 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, которые тоже были отравлены "Новичком". Впоследствии женщина скончалась.