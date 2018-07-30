Похороны британки, которая умерла после отравления "Новичком", пройдут при усиленных мерах
Министерство здравоохранения Великобритании обнародовало рекомендации о мерах предосторожности организаторам похорон Дон Стерджесс, которая отравилась "Новичком".
Об этом сообщает The Daily Mail.
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Одна из рекомендаций – гроб уже будет на месте, когда прибудут родные и друзья британки Дон Стерджесс.
Также пока неизвестно, будет ли присутствовать муж женщины, который также отравился "Новичком".
Напомним, 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.
4 июля в британском городке Эймсбери, что вблизи Солсбери, в критическом состоянии в больницу в результате действия неизвестного вещества попали мужчина и женщина, 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс, которые тоже были отравлены "Новичком". Впоследствии женщина скончалась.
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