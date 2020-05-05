Под Харьковом похоронили 13-летнюю Кристину, которую жестоко убили

Вблизи Харькова в селе Подворки состоялись похороны 13-летней Кристины Пьяновой. Ее жестоко убили, отрезав голову. Вероятно, что это сделала ее мать.

Попрощатися з дівчиною прийшли місцеві мешканці села, шкільні подруги та вчителі вбитої дівчинки, повідомляє NewsRoom.

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Вони досі не можуть повірити в те, що відбулося. Депутатка місцевої сільради Тетяна Пантелєєва розповіла, що підозрювана у вбивстві Тетяна працювала на трьох роботах, щоб утримувати дочку. А перед жахливим вбивством до 23:00 працювала. Христина зустріла її після цього о 23:45. А вже за годину відбулося вбивство.

Протоієрея Андрія Несвітайло, настоятеля релігійної громади святого Онуфрія Великого в Подвірках, відзначив, що в селі досі шоковані тим, що відбулося. Особливо всіх шокували фотографії вбитої дівчинки, які масово поширили інтернетом, в тому числі в групі села.

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