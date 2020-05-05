Под Харьковом похоронили 13-летнюю Кристину, которую жестоко убили
Вблизи Харькова в селе Подворки состоялись похороны 13-летней Кристины Пьяновой. Ее жестоко убили, отрезав голову. Вероятно, что это сделала ее мать.
Попрощатися з дівчиною прийшли місцеві мешканці села, шкільні подруги та вчителі вбитої дівчинки, повідомляє NewsRoom.
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Вони досі не можуть повірити в те, що відбулося. Депутатка місцевої сільради Тетяна Пантелєєва розповіла, що підозрювана у вбивстві Тетяна працювала на трьох роботах, щоб утримувати дочку. А перед жахливим вбивством до 23:00 працювала. Христина зустріла її після цього о 23:45. А вже за годину відбулося вбивство.
Протоієрея Андрія Несвітайло, настоятеля релігійної громади святого Онуфрія Великого в Подвірках, відзначив, що в селі досі шоковані тим, що відбулося. Особливо всіх шокували фотографії вбитої дівчинки, які масово поширили інтернетом, в тому числі в групі села.
Відео з похорону 13-річної дівчинки Христини, яку жорстоко вбили
Вбивство Христини П'янової поблизу Харкова: головне
- 30 квітня у Харкові гола жінка йшла вулицею. В одній руці тримала пакет з відрізаною головою дитини, в іншій – ніж. Її затримала поліція.
- Жінка разом із донькою і братом жила у селі Подвірки. Саме брат вранці 30 квітня звернувся до поліції та повідомив, що у сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло неповнолітньої племінниці.
- На момент затримання жінка була тверезою. Вона не перебувала на обліку у психіатричній лікарні та не мала довідок про проблеми з психічним здоров’ям.
- Правоохоронці відкрили справу за статтею про умисне вбивство. Вона передбачає позбавлення волі від десяти років до довічного.
- Під час розгляду суду про обрання їй запобіжного заходу, жінка поводилася неадекватно. Вона заявила, що в неї немає доньки Христини, а її дочку звати Єва. На час досудового розслідування суд помістив Тетяну під варту на 2 місяці без права внесення застави.
- Сусіди про саму Тетяну відгукуються позитивно. Натомість до її брата, з яким вони мешкали в одному будинку, мають негативне ставлення через алкоголь.