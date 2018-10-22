Марину Поплавскую похоронят на Корбутовском кладбище, что на центральной аллее в Житомире. Сегодня, 22 октября, Украина попрощается с талантливой актрисой "Дизель шоу", которая трагически погибла в ДТП.

Ранее с актрисой попрощались в Киеве. В помещение "Октябрьского Дворца" в столице пришли сотни поклонников Марины Поплавской и ее коллеги из шоу-бизнеса. Все делились воспоминаниями о талантливой юмористке и не сдерживали своего сожаления.

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Сегодня, 22 октября, родной для Марины Поплавской Житомир попрощается со звездой. Церемония началась в 10:30 в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. И. Кочерги.

Отдать дань уважения пришли несколько тысяч человек: они выстроились в длинную очередь. Украинцы приходят в драмтеатр со слезами на глазах и несут цветы.

Похороны Марины Поплавской на Житомирщине (видео):

Стоит отметить, что именно в Житомире актриса училась и работала. Несмотря на насыщенный график и гастроли, звезда еще не так давно преподавала в одной из местных школ. Поэтому немало друзей и коллег Марины Поплавской пришли на похороны актрисы.

Похороны Марины Поплавской на Житомирщине (видео):

В 13:00 люди проведут Марину Поплавскую в Кафедральный Собор Святой Софии. Именно там состоится отпевание погибшей актрисы.

На центральной площади города, возле знака "Я люблю Житомир" поклонники поставили ее фото. Друзья и знакомые Марины Поплавской приносят туда лампадки и цветы.



Похороны Марины Поплавской в Житомире / Zhitomir.info

Прощание с актрисой Мариной Поплавской / Zhitomir.info

Марину Поплавскую похоронят в Житомире / Zhitomir.info

Напомним, что утром 20 октября на Киевщине произошла жуткая ДТП: автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате аварии погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме этого, получили травмы и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.